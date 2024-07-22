Венгрии и Словакии грозит подорожание горючего - какая причина

Девушка заправляет авто. Фото: wko

В Венгрии и Словакии, возможно, вырастет цены на топливо на АЗС. Однако у них не должны возникнуть проблемы с дефицитом горючего после запрета транзита нефти "Лукойла" через Украину в Восточную Европу.

Об этом сообщило агентство Bloomberg в понедельник, 22 июля.

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Известно, что эти две страны намерены обсудить риски этого решения для своих экономик на встрече министров иностранных дел Европейского Союза в Брюсселе. Месяц назад Киев принял меры, усилив санкции против ПАО "Лукойл", фактически запретив компании использовать территорию Украины как транзитный маршрут для своей нефти.

Хотя Венгрия и Словакия, вероятно, не ощутят дефицита горючего благодаря альтернативным путям, в частности через Хорватию, высокие цены на бензин могут еще больше повыситься. Также это может угрожать поступлением в бюджет Венгрии от специального налога на российскую нефть для компании Mol, расширенного в начале месяца для покрытия фискальных пробелов.

Словакия также испытала негативное влияние, поскольку основной нефтеперерабатывающий завод страны контролируется венгерской компанией Mol. Венгрия и Словакия вместе получают от компании "Лукойл" около 4,5 миллиона тонн нефти ежегодно.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто подчеркнул, что необходимо быстро найти решение, чтобы избежать экономического ущерба в среднесрочной перспективе.

Напомним, депутаты Европарламента выступают за лишение Венгрии права голоса в Совете ЕС. Причиной этого стали визиты премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Россию и Китай.

Также мы писали, что министры иностранных дел ЕС планируют бойкотировать саммит в Венгрии на время ее председательства в Совете ЕС по несогласию с политикой премьер-министра Виктора Орбана. Вместо этого они устроят "формальный" совет по иностранным делам того же дня, что и саммит.