Чому депутати Європарламенту вважають, що Угорщина не повинна мати право голосу в Раді ЄС

Євродепутати наполягають на позбавленні Угорщини права голосу в Раді ЄС — чому
Депутати Європарламенту виступають за позбавлення Угорщини права голосу в Раді ЄС. Причиною цього стали візити прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Росії та Китаю.
Про це у вівторок, 16 липня, повідомило Politico.
На чому наполягають депутати Європарламенту
У листі до голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, президента Європейської ради Шарля Мішеля та голови Європарламенту Роберти Мецоли 63 євродепутати зазначили, що Віктор Орбан "вже завдав значної шкоди, експлуатуючи і зловживаючи роллю головуючого в Раді", та пригадали, що він "здійснив кілька дипломатичних візитів, зокрема, до Путіна в Росії та Сі Цзіньпіна в Китаї, під час яких навмисно спотворив свої повноваження".
"Це вимагає реальних дій, таких як призупинення права голосу Угорщини в Раді, тому що практика показала, що просте словесне засудження не має ефекту", — йдеться у зверненні депутатів.
Також представники Європарламенту звернулися до своїх комісарів із проханням не відвідувати неформальні зустрічі угорських міністрів.
Нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав Європу запустити мирну ініціативу, адже наступні два місяці можуть стати для України "більш драматичними, ніж будь-коли". За його словами, російський диктатор Володимир Путін і китайський лідер Сі Цзиньпін чекають на переговори Росії та України вже цього року.
Також ми повідомляли, що Орбан надіслав лідерам ЄС власний мирний план для врегулювання війни Росії проти України. У цьому плані йдеться про досвід переговорів з обома воюючими країнами, першу фазу миротворчої місії та пропозиції Угорщини.
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