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Євродепутати наполягають на позбавленні Угорщини права голосу в Раді ЄС — чому

16 липня 2024 23:59
Чекарьова Марія - редактор
Чому депутати Європарламенту вважають, що Угорщина не повинна мати право голосу в Раді ЄС
Зала засідань Європейського парламенту. Фото: Philippe Stirnweiss/European Union 2022
Чекарьова Марія - редактор

Депутати Європарламенту виступають за позбавлення Угорщини права голосу в Раді ЄС. Причиною цього стали візити прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Росії та Китаю.

Про це у вівторок, 16 липня, повідомило Politico.

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Скриншот повідомлення Politico

На чому наполягають депутати Європарламенту

У листі до голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, президента Європейської ради Шарля Мішеля та голови Європарламенту Роберти Мецоли 63 євродепутати зазначили, що Віктор Орбан "вже завдав значної шкоди, експлуатуючи і зловживаючи роллю головуючого в Раді", та пригадали, що він "здійснив кілька дипломатичних візитів, зокрема, до Путіна в Росії та Сі Цзіньпіна в Китаї, під час яких навмисно спотворив свої повноваження".

"Це вимагає реальних дій, таких як призупинення права голосу Угорщини в Раді, тому що практика показала, що просте словесне засудження не має ефекту", — йдеться у зверненні депутатів.

Також представники Європарламенту звернулися до своїх комісарів із проханням не відвідувати неформальні зустрічі угорських міністрів.

Нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав Європу запустити мирну ініціативу, адже наступні два місяці можуть стати для України "більш драматичними, ніж будь-коли". За його словами, російський диктатор Володимир Путін і китайський лідер Сі Цзиньпін чекають на переговори Росії та України вже цього року.

Також ми повідомляли, що Орбан надіслав лідерам ЄС власний мирний план для врегулювання війни Росії проти України. У цьому плані йдеться про досвід переговорів з обома воюючими країнами, першу фазу миротворчої місії та пропозиції Угорщини.

Угорщина Віктор Орбан Європарламент Рада Європи

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