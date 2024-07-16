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Евродепутаты настаивают на лишении Венгрии права голоса в Совете ЕС — почему

16 июля 2024 23:59
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
Почему депутаты Европарламента считают, что Венгрия не должна иметь право голоса в Совете ЕС
Зал заседаний Европейского парламента. Фото: Philippe Stirnweiss/European Union 2022
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

Депутаты Европарламента выступают за лишение Венгрии права голоса в Совете ЕС. Причиной этого стали визиты премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Россию и Китай.

Об этом во вторник, 16 июля, сообщило Politico.

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Скриншот сообщения Politico

На чем настаивают депутаты Европарламента

В письме к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, президенту Европейского совета Шарлю Мишелю и главе Европарламента Роберте Метсоле 63 евродепутата отметили, что Виктор Орбан "уже нанес значительный ущерб, эксплуатируя и злоупотребляя ролью председательствующего в Совете", и вспомнили, что он "осуществил несколько дипломатических визитов, в частности, к Путин в России и Си Цзиньпину в Китае, во время которых намеренно исказил свои полномочия".

"Это требует реальных действий, таких как приостановление права голоса Венгрии в Совете, потому что практика показала, что простое словесное осуждение не имеет эффекта", — говорится в обращении депутатов.

Также представители Европарламента обратились к своим комиссарам с просьбой не посещать неформальные встречи венгерских министров.

Напомним, недавно премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Европу запустить мирную инициативу, ведь следующие два месяца могут стать для Украины "более драматичными, чем когда-либо". По его словам, российский диктатор Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин ждут переговоров России и Украины уже в этом году.

Также мы сообщали, что Орбан направил лидерам ЕС собственный мирный план по урегулированию войны России против Украины. В этом плане говорится об опыте переговоров с обеими воюющими странами, первой фазе миротворческой миссии и предложении Венгрии.

Венгрия Виктор Орбан Европарламент Рада Европы

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