Війна в Україні — Обран передав лідерам ЄС свій мирний план

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: miniszterelnok.hu

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан надіслав лідерам ЄС власний мирний план для врегулювання війни Росії проти України. У ньому йдеться про досвід переговорів з обома воюючими країнами, першу фазу миротворчої місії та пропозиції Угорщини.

Про це повідомив політичний директор прем'єр-міністра Угорщини Балаж Орбан в інтерв’ю Magyar Nemzet.

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Директор прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана зазначив, що той надіслав до лідерів ЄС лист із власним "мирним планом" у війні Росії проти України.

Орбан розповів, що вони спочатку їздили в Україну та Росію, аби визначити, які є шанси на мир.

"Ми побували у двох ворогуючих країнах. Можна зробити висновок, що Україна і Росія дуже рішуче налаштовані у боротьбі й без вступу зовнішніх посередників, на жаль, ми зазнаємо дуже сильних руйнувань у найближчі місяці", — сказав посадовець.

Балаж Орбан заявив, що Китай і Туреччина підтримують мир так само, як і Дональд Трамп. Тому, якщо він знову стане президентом США, він сам досягне миру в короткі терміни.

Однак, за його словами, європейці й нинішня адміністрація США виступають за продовження війни. Він також зазначив, що якщо Європа хоче миру і хоче мати вирішальний голос у врегулюванні війни, вона "повинна зараз розробити й утілити в життя зміну напрямку".

Орбан наголосив на тому, що прем'єр-міністр Угорщини письмово поінформував лідерів Європейської Ради про досвід переговорів, першу фазу миротворчої місії та пропозиції Угорщини.

"Так, насправді це план Орбана, який зараз лежить на столі кожного прем’єр-міністра ЄС. Наш підхід базується на реалістичній оцінці ситуації, реалістичних цілях і відповідному графіку", — зауважив політичний директор прем'єр-міністра.

Він вважає, що весь період головування Угорщини в Європейському Союзі має бути використаний у політичному сенсі — для створення умов для мирних переговорів.

"Якщо ЄС не буде діяти зараз, він може не мати можливості діяти пізніше. У міжнародній політиці є кілька гравців, з якими варто вести переговори й заохочувати їх до спільних дій. Тож попереду ще багато подорожей і переговорів", — заявив Балаж Орбан.

Ми повідомляли, що міністри закордонних справ ЄС планують бойкотувати саміт в Угорщині на час її головування в Раді ЄС через незгоду з політикою прем'єр-міністра Віктора Орбана. Замість цього вони влаштують "формальну" раду із закордонних справ того ж дня, що і саміт.

Також ми писали про зустріч у США Віктора Орбана з експрезидентом Дональдом Трампом. Орбан поговорив з ним про мир в Україні і запевнив, що той збирається вирішити "цю проблему".