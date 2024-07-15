Война в Украине — Обран передал лидерам ЕС свой мирный план

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: miniszterelnok.hu

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил лидерам ЕС собственный мирный план по урегулированию войны России против Украины. В нем говорится об опыте переговоров с обеими воюющими странами, первой фазе миротворческой миссии и предложениях Венгрии.

Об этом сообщил политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан в интервью Magyar Nemzet.

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Директор премьер-министра Венгрии Виктора Орбана отметил, что тот направил к лидерам ЕС письмо с собственным "мирным планом" в войне России против Украины.

Орбан рассказал, что они сначала ездили в Украину и Россию, чтобы определить, какие шансы на мир.

"Мы побывали в двух враждующих странах. Можно сделать вывод, что Украина и Россия очень решительно настроены в борьбе и без вступления внешних посредников, к сожалению, мы испытываем очень сильные разрушения в ближайшие месяцы", — сказал чиновник.

Балаж Орбан заявил, что Китай и Турция поддерживают мир так же, как и Дональд Трамп. Поэтому, если он снова станет президентом США, он сам добьется мира в короткие сроки.

Однако по его словам, европейцы и нынешняя администрация США выступают за продолжение войны. Он также отметил, что если Европа хочет мира и хочет иметь решающий голос в урегулировании войны, она "должна сейчас разработать и претворить в жизнь изменение направления".

Орбан отметил, что премьер-министр Венгрии письменно проинформировал лидеров Европейского Совета об опыте переговоров, первой фазе миротворческой миссии и предложения Венгрии.

"Да, на самом деле, это план Орбана, который сейчас лежит на столе каждого премьер-министра ЕС. Наш подход базируется на реалистической оценке ситуации, реалистических целях и соответствующем графике", — отметил политический директор премьер-министра.

Он считает, что весь период председательства Венгрии в Европейском Союзе должен быть использован в политическом смысле для создания условий для мирных переговоров.

"Если ЕС не будет действовать сейчас, он может не иметь возможности действовать позже. В международной политике есть несколько игроков, с которыми следует вести переговоры и поощрять их к совместным действиям. Поэтому предстоит еще много путешествий и переговоров", — заявил Балаж Орбан.

Мы сообщали, что министры иностранных дел ЕС планируют бойкотировать саммит в Венгрии на время ее председательства в Совете ЕС из-за несогласия с политикой премьер-министра Виктора Орбана. Вместо этого они устроят "формальный" совет по иностранным делам того же дня, что и саммит.

Также мы писали о встрече в США Виктора Орбана с экс-президентом Дональдом Трампом. Орбан поговорил с ним о мире в Украине и заверил, что тот намерен решить "эту проблему".