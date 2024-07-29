Словакия угрожает прекращением поставок дизельного топлива в Украину

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Фото: Robert Fico via Facebook/via REUTERS

В Словакии заявили, что готовы прекратить поставки дизельного топлива в Украину. Это произойдет в случае, если Киев не разблокирует транзит российской нефти.

Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, передает Dennik N в понедельник, 29 июля.

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Фицо подчеркнул, что речь идет о приостановке поставок ресурса словацкой компанией Slovnaft. По его словам, доля объема поставок страны составляет 10% от общего объема потребления дизельного топлива в Украине.

Словацкий премьер говорит, что недавно обсуждал этот вопрос с послом Украины Мирославом Кастраном, и выразил мнение, что ЕС должен рассмотреть "различные форматы сотрудничества с Россией", чтобы обеспечить себя сырьем.

Братислава прекратила получать российский газ через трубопровод "Дружба" после того, как Киев ввел санкции против компании "Лукойл".

"Если транзит российской нефти через Украину не будет восстановлен в ближайшее время, Slovnaft не будет продолжать поставлять в Украину дизельное топливо", — говорит Фицо.

Напомним, Президент Словакии Питер Пеллегрини и министр обороны Роберт Калиняк угрожают Украине из-за прекращения транзита нефти "Лукойл" через трубопровод "Дружба". Обещают применить меры, если ситуация не будет исправлена.

Также в Венгрии и Словакии могут подняться цены на топливо на АЗС. Однако у них не должны возникнуть проблемы с дефицитом горючего после запрета транзита нефти "Лукойла" через Украину в Восточную Европу.