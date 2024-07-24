Словаччина погрожує Україні та вимагає відновити транзит роснафти

Президент Словаччини Петер Пеллегріні. Фото: Reuters

Президент Словаччини Пітер Пеллегріні та міністр оборони Роберт Каліняк погрожують Україні через припинення транзиту нафти "Лукойл" через трубопровід "Дружба". Обіцяють застосувати заходи, якщо ситуація не буде виправлена.

Таку заяву Пеллегріні оприлюднило видання Denník N у середу, 24 липня

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Пітер Пеллегріні та Роберт Каліняк різко розкритикували Україну за припинення транзиту нафти. За словами міністра оборони, Київ "багато чим ризикує". Президент допустив можливість того, що в разі продовження ситуації Словаччина може вдатися до невизначених заходів у відповідь.

Він нагадав, що Словаччина допомагає Україні з реверсом газу і допомагає з постачанням електроенергії. На думку Пеллегріні Словаччина не заслуговує на такий підхід з боку Києва.

"Якщо ситуація не буде виправлена, ми будемо змушені реагувати. Дії України були безвідповідальними", — додав Каліняк.

Нагадаємо, в Угорщині та Словаччині можуть зрости ціни на паливо на АЗС. Проте в них не повинні виникнути проблеми з дефіцитом пального після заборони транзиту нафти "Лукойла" через Україну до Східної Європи.

Також повідомлялося, що посилення антиросійських санкцій знизило стелю на ціну російської нафти на світових ринках. Це скорочує дохід Росії для ведення війни проти України.

Раніше повідомлялося, що ПАТ ''Роснафта'' розпочало процес продажу свого німецького підрозділу. Це робиться з метою збереження опіки Берліна над цим бізнесом.