Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Словаччина вдалася до погроз Україні через припинення транзиту роснафти arrow

Словаччина вдалася до погроз Україні через припинення транзиту роснафти

24 липня 2024 18:52
Галина Шподарева - редактор
Словаччина погрожує Україні та вимагає відновити транзит роснафти
Президент Словаччини Петер Пеллегріні. Фото: Reuters
Галина Шподарева - редактор

Президент Словаччини Пітер Пеллегріні та міністр оборони Роберт Каліняк погрожують Україні через припинення транзиту нафти "Лукойл" через трубопровід "Дружба". Обіцяють застосувати заходи, якщо ситуація не буде виправлена. 

Таку заяву Пеллегріні оприлюднило видання Denník N у середу, 24 липня

Читайте також:

Словаччина погрожує Україні "невизначеними заходами"

Пітер Пеллегріні та Роберт Каліняк різко розкритикували Україну за припинення транзиту нафти. За словами міністра оборони, Київ "багато чим ризикує". Президент допустив можливість того, що в разі продовження ситуації Словаччина може вдатися до невизначених заходів у відповідь.

Він нагадав, що Словаччина допомагає Україні з реверсом газу і допомагає з постачанням електроенергії. На думку Пеллегріні Словаччина не заслуговує на такий підхід з боку Києва. 

"Якщо ситуація не буде виправлена, ми будемо змушені реагувати. Дії України були безвідповідальними", — додав Каліняк.

Нагадаємо, в Угорщині та Словаччині можуть зрости ціни на паливо на АЗС. Проте в них не повинні виникнути проблеми з дефіцитом пального після заборони транзиту нафти "Лукойла" через Україну до Східної Європи.

Також повідомлялося, що посилення антиросійських санкцій знизило стелю на ціну російської нафти на світових ринках. Це скорочує дохід Росії для ведення війни проти України.

Раніше повідомлялося, що ПАТ ''Роснафта'' розпочало процес продажу свого німецького підрозділу. Це робиться з метою збереження опіки Берліна над цим бізнесом.

Словаччина Роснафта нафта газ політики економіка транзит

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

12 липня 2024
Новина з фото

03:15 Встигніть до вересня — ці дерева треба обрізати влітку для гарного врожаю

00:15Світло на кілька годин — про які сильні обмеження Укренерго попереджає споживачів сьогодні

18 липня 2024

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

16 липня 2024

12:53 Шевченко вирішив, який клуб замінить Дніпро-1 в УПЛ

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

11 липня 2024

22:13 Що робити тим, кому виповнилося 60 в період оновлення військово-облікових даних

18 липня 2024

11:33 Яремчук залишиться в Іспанії, але не у Валенсії — розпочалися переговори з відомим клубом

15 липня 2024

12:58 У Дніпро-1 назвали людей, які винні у ліквідації клубу