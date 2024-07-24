Словакия угрожает Украине и требует возобновить транзит роснефти

Президент Словакии Петер Пеллегрини. Фото: Reuters

Президент Словакии Питер Пеллегрини и министр обороны Роберт Калиняк угрожают Украине из-за прекращения транзита нефти "Лукойл" через трубопровод "Дружба". Обещают применить меры, если ситуация не будет исправлена.

Такое заявление Пеллегрини обнародовало издание Denník N в среду, 24 июля

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Питер Пеллегрини и Роберт Калиняк резко раскритиковали Украину за прекращение транзита нефти. По словам министра обороны, Киев "многим рискует". Президент допустил возможность того, что в случае продолжения ситуации Словакия может прибегнуть к неопределенным ответным мерам.

Он напомнил, что Словакия помогает Украине с реверсом газа и помогает с поставками электроэнергии. По мнению Пеллегрини Словакия не заслуживает такого подхода со стороны Киева.

"Если ситуация не будет исправлена, мы будем вынуждены реагировать. Действия Украины были безответственными", — добавил Калиняк.

Напомним, в Венгрии и Словакии могут вырасти цены на топливо на АЗС. Однако у них не должны возникнуть проблемы с дефицитом горючего после запрета транзита нефти "Лукойла" через Украину в Восточную Европу.

Также сообщалось, что усиление антироссийских санкций снизило потолок на цену российской нефти на мировых рынках. Это сокращает доход России для ведения войны против Украины.

Ранее сообщалось, что ОАО "Роснефть" начало процесс продажи своего немецкого подразделения. Это делается в целях сохранения опеки Берлина над этим бизнесом.