Беларусь стягивает военную технику к границам с Украиной

РСЗО "Полонез". Фото: Министерство обороны Республики Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко дал указания на усиление группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях. Ракетные комплексы "Искандер" и системы РСЗО "Полонез" получили задачу передвижения в назначенные районы.

Об этом сообщило издание БЕЛТА со ссылкой на заявление министра обороны Беларуси Виктора Хренина в субботу 10 августа.

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"Главнокомандующий Вооруженными Силами отдал указания на усиление группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях", — сказал министр обороны Беларуси Виктор Хренин.

По словам Хренина, "Полонез" и "Искандер" получили задание на совершение маршей в назначенные районы.

"Военные части сил специальных операций, сухопутных войск, ракетных войск, в том числе реактивные системы "Полонез" и комплексы "Искандер" получили задачу на совершение маршей в назначенные районы", — сказал Хренин.

Также осуществлено наращивание сил и средств зенитно-ракетных и радиотехнических войск, а также авиации.