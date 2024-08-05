Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Правительство Мали разорвало дипломатические отношения с Украиной — какая причина arrow

Правительство Мали разорвало дипломатические отношения с Украиной — какая причина

5 августа 2024 08:13
Виктория Козырь - редактор
Мали разорвало дипломатические отношения с Украиной из-за обвинений в поддержке терроризма
Спикер переходного правительства Мали Абдулай Майга. Фото: jeuneafrique.com
Виктория Козырь - редактор

Правительство Мали разорвало дипломатические отношения с Украиной. Причиной там назвали якобы поддержку Киевом действий повстанцев-туарегов, недавно ликвидировавших "вагнеровцев".

Об этом говорится в коммюнике переходного правительства Мали.

Читайте также:

Разрыв дипломатических отношений между Мали и Украиной

В Мали заявили, что высокопоставленный украинский чиновник якобы признал причастность Киева к уничтожению повстанцами-туарегами представителей малийской армии и отряда российского ЧВК "Вагнер".

МИД Сенегала вызвал посла Украины Юрия Пивоварова из-за поста в Facebook. В министерстве отметили, что украинский дипломат якобы поддержал повстанцев-туарегов.

В заявлении говорится, что правительство Мали с "глубоким удивлением приняло к сведению подрывные высказывания", которыми представитель ГУР Андрей Юсов "признал причастность Украины" к нападению, что привело к гибели представителей армии Мали. Отмечается, что Пивоваров якобы "открыто и без малейших сомнений продемонстрировал поддержку своей страной международного терроризма, в частности в Мали".

В коммюнике правительство Мали обвиняет Украину в поддержке "терроризма в Африке, включая Мали", нарушении суверенитета страны, "агрессии против Мали" и нарушении международного права, в частности Устава ООН, и объявляет о принятии ряда решений относительно:

  • разрыва, с немедленным вступлением в силу, дипломатических отношений между Республикой Мали и Украиной;
  • обращения в "компетентные судебные органы в связи с замечаниями Андрея Юсова и Юрия Пивоварова, которые являются пропагандой терроризма";
  • принятие необходимых мер для недопущения любой дестабилизации Мали со стороны африканских государств, и в частности со стороны украинских посольств, расположенных в субрегионе;
  • официального оповещения региональных и международных органов, а также государств, которые поддерживают Украину, о том, что "эта страна открыто и публично демонстрирует свою поддержку терроризма. Поэтому Мали расценивает действия Украины как поддержку международного терроризма".

Также важные новости дня по теме:

Мали посол Украина ЧВК Вагнера дипломатия

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

08:21 Оккупанты 472 раза за сутки ударили по Запорожской области — разрушено жилье

08:18 Оккупанты ударили по Днепропетровской области — в ОВА раскрыли детали

08:15 Коростылев, Ковтун и Верняев будут бороться за медали — расписание украинцев на 10-й день Олимпиады

08:14 Жилищные субсидии на отопительный сезон — кто и как сможет получить

08:13 Правительство Мали разорвало дипломатические отношения с Украиной — какая причина

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

08:09 В России заговорили о "красных линиях" после появления у Украины F-16 — оценка ISW

08:00 Бесплатное обучение IТ — Минцифры объявило прием заявок

Text

08:00 Презентация первых F-16 в Украине и уничтожение российской подлодки — эфир Ранок.LIVE

07:47 Суд 7 лет рассматривал дело о незаконной платной стоянке в Кропивницком — что решил

07:46 На Закарпатье судили мужчину, который трижды уклонился от мобилизации — как его наказали

08:21 Оккупанты 472 раза за сутки ударили по Запорожской области — разрушено жилье

08:18 Оккупанты ударили по Днепропетровской области — в ОВА раскрыли детали

08:15 Коростылев, Ковтун и Верняев будут бороться за медали — расписание украинцев на 10-й день Олимпиады

08:14 Жилищные субсидии на отопительный сезон — кто и как сможет получить

08:13 Правительство Мали разорвало дипломатические отношения с Украиной — какая причина

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

08:09 В России заговорили о "красных линиях" после появления у Украины F-16 — оценка ISW

08:00 Бесплатное обучение IТ — Минцифры объявило прием заявок

07:47 Суд 7 лет рассматривал дело о незаконной платной стоянке в Кропивницком — что решил

07:46 На Закарпатье судили мужчину, который трижды уклонился от мобилизации — как его наказали

07:40 Украинка заявила о неправомерных действиях ПриватБанка — в финансовой структуре отреагировали

06:40 Сколько стоит металлолом в Украине — цены на 1 кг чермета в августе

Новость с видео

06:13 Повышение налогов в Украине — за что заплатим больше и почему целые отрасли могут уйти в тень

05:56 В Киеве растут цены на аренду квартир — как в столице изменилась стоимость жилья в августе

05:06 Дешевле уже не будет — как в Украине изменится курс доллара к концу лета и что на него влияет

3 августа 2024
Новость с видео

06:08 Смертельная Тиса — репортаж из реки, где гибнут десятки украинских мужчин

2 августа 2024

18:49 Провели лето взглядом — как отдыхают люди в Одессе

1 августа 2024
Эксклюзив

18:47 Смертельно ядовитые пауки в Одессе — какая опасность для горожан и туристов

Новость с видео

05:35 Уклонистам начали блокировать счета — можно ли оспорить и почему некоторые штрафы от ТЦК незаконны

31 июля 2024

18:03 ИИ в одесских школах уже с этого года — как это работает

06:40 Цены на лом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в конце июля

Text

08:00 Презентация первых F-16 в Украине и уничтожение российской подлодки — эфир Ранок.LIVE

4 августа 2024
Text

21:33 Акция "Free Azov" в Киеве — сотни киевлян вышли поддержать военнопленных

Text

17:30 Журналист Киселев назвал причину намерения Путина вернуть в Россию особо опасного террориста

Text

16:08 Месть за мужчин и детей — как женщины из Бучи тренируются в рядах ВСУ

3 августа 2024
Text

19:10 Чтобы так себя вести, нужен опыт — Фейгин о подозреваемом в убийстве Фарион

Text

17:44 Сначала свист, а через секунду все в стекле — хирург из Охматдета вспомнил атаку РФ по больнице

Text

17:30 Врач из самого известного в мире фото "Охматдета" впервые отреагировал на фейки о себе

Text

17:23 Масштабный обмен заключенными между Западом и РФ — Киселев отметил важную деталь

Text

16:02 Политический эксперт Матвиенко ответил, готова ли Украина к перемирию

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

Text

14:35 Фейгин объяснил, почему Россия согласилась на обмен заключенными из США

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

1 августа 2024

08:31 Зинченко покидает Арсенал — украинца хочет подписать чемпион из популярной лиги

26 июля 2024

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

18:47 Где служат бывшие ограниченно пригодные, мобилизованные в ВСУ — перечень должностей

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

24 июля 2024

06:00 Быстрая головоломка — найдите три отличия между рисунками за 10 секунд

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

2 августа 2024

09:01 Эвертон решил продать Миколенко — появился новый претендент на украинца

22 июля 2024

10:19 Ярмоленко может уйти из Динамо — зарубежный клуб хочет подписать украинца

24 июля 2024

18:38Отдых в запрещенной зоне — как работает курортная Затока на Одесчине