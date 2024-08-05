Мали разорвало дипломатические отношения с Украиной из-за обвинений в поддержке терроризма

Спикер переходного правительства Мали Абдулай Майга. Фото: jeuneafrique.com

Правительство Мали разорвало дипломатические отношения с Украиной. Причиной там назвали якобы поддержку Киевом действий повстанцев-туарегов, недавно ликвидировавших "вагнеровцев".

Об этом говорится в коммюнике переходного правительства Мали.

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В Мали заявили, что высокопоставленный украинский чиновник якобы признал причастность Киева к уничтожению повстанцами-туарегами представителей малийской армии и отряда российского ЧВК "Вагнер".

МИД Сенегала вызвал посла Украины Юрия Пивоварова из-за поста в Facebook. В министерстве отметили, что украинский дипломат якобы поддержал повстанцев-туарегов.

В заявлении говорится, что правительство Мали с "глубоким удивлением приняло к сведению подрывные высказывания", которыми представитель ГУР Андрей Юсов "признал причастность Украины" к нападению, что привело к гибели представителей армии Мали. Отмечается, что Пивоваров якобы "открыто и без малейших сомнений продемонстрировал поддержку своей страной международного терроризма, в частности в Мали".

В коммюнике правительство Мали обвиняет Украину в поддержке "терроризма в Африке, включая Мали", нарушении суверенитета страны, "агрессии против Мали" и нарушении международного права, в частности Устава ООН, и объявляет о принятии ряда решений относительно: