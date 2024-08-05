Мали разорвало дипломатические отношения с Украиной из-за обвинений в поддержке терроризма

Правительство Мали разорвало дипломатические отношения с Украиной — какая причина
Правительство Мали разорвало дипломатические отношения с Украиной. Причиной там назвали якобы поддержку Киевом действий повстанцев-туарегов, недавно ликвидировавших "вагнеровцев".
Об этом говорится в коммюнике переходного правительства Мали.
Разрыв дипломатических отношений между Мали и Украиной
В Мали заявили, что высокопоставленный украинский чиновник якобы признал причастность Киева к уничтожению повстанцами-туарегами представителей малийской армии и отряда российского ЧВК "Вагнер".
МИД Сенегала вызвал посла Украины Юрия Пивоварова из-за поста в Facebook. В министерстве отметили, что украинский дипломат якобы поддержал повстанцев-туарегов.
В заявлении говорится, что правительство Мали с "глубоким удивлением приняло к сведению подрывные высказывания", которыми представитель ГУР Андрей Юсов "признал причастность Украины" к нападению, что привело к гибели представителей армии Мали. Отмечается, что Пивоваров якобы "открыто и без малейших сомнений продемонстрировал поддержку своей страной международного терроризма, в частности в Мали".
В коммюнике правительство Мали обвиняет Украину в поддержке "терроризма в Африке, включая Мали", нарушении суверенитета страны, "агрессии против Мали" и нарушении международного права, в частности Устава ООН, и объявляет о принятии ряда решений относительно:
- разрыва, с немедленным вступлением в силу, дипломатических отношений между Республикой Мали и Украиной;
- обращения в "компетентные судебные органы в связи с замечаниями Андрея Юсова и Юрия Пивоварова, которые являются пропагандой терроризма";
- принятие необходимых мер для недопущения любой дестабилизации Мали со стороны африканских государств, и в частности со стороны украинских посольств, расположенных в субрегионе;
- официального оповещения региональных и международных органов, а также государств, которые поддерживают Украину, о том, что "эта страна открыто и публично демонстрирует свою поддержку терроризма. Поэтому Мали расценивает действия Украины как поддержку международного терроризма".
Читайте Новини.LIVE!