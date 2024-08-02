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Залужный встретился в Оксфорде с украинскими студентами и поделился впечатлениями

2 августа 2024 21:52
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Посол Украины в Британии Залужный встретился с украинскими студентами в Оксфорде
Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный и украинские студенты в Оксфорде. Фото: t.me/Zaluzhnui
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный по приглашению украинских сообществ посетил Оксфордский университет. Там он встретился со студентами из Украины.

Об этом посол сообщил в Telegram в пятницу, 2 августа.

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Залужный отметил, что его вдохновило общение с украинскими студентами, которые учатся в одном из ведущих учебных заведений.

"Это лидеры, элита нашего государства, которых оно очень ждет и очень нуждается. И уже скоро эта образованная, патриотическая, амбициозная молодежь вернется домой. Им строить Украину будущего, в которой, я хочу верить, не будет войны", — написал он.

Залужный посетил Оксфорд
Посол встретился с украинскими студентами в Оксфорде. Фото: t.me/Zaluzhnui

Кроме того, украинский дипломат поблагодарил профессора Лайонела Тарассенко за стипендии для студентов из Украины.

"Отдельно поблагодарил украинца с большим сердцем, первого члена Палаты Лордов украинского происхождения, профессора Лайонела Тарассенко за его усилия в поддержку нашего государства. Именно по его инициативе три года назад Оксфорд положил начало специальной стипендии для украинцев", — подчеркнул посол.

Валерий Залужный и Лайонел Тарассенко
Лайонел Тарассенко и Валерий Залужный. Фото: Фото: t.me/Zaluzhnui

Он добавил, что встречи с вице-канцлером Оксфордского университета Ирэн Трейси придали уверенность, что украинские дети в надежных руках.

"Я глубоко тронут заботливым отношением руководства к студентам-украинцам", — подытожил Залужный.

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