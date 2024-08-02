F-16 в Украине — Шаппс рассказал, как помогут самолеты

Западный истребитель F-16. Фото: REUTERS/Radovan Stoklasa

Прибывшие в Украину истребители F-16 сделают переломный момент в борьбе с российским правителем Владимиром Путиным. Они смогут посоревноваться с самолетами РФ.

Об этом сообщил бывший министр обороны Великобритании Грант Шаппс, в пятницу, 2 августа, в своем Twitter.

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Шаппс рассказал, что первые украинские пилоты F-16 закончили обучение по полетам на истребителях еще в марте этого года. А появление самолетов в Украине кардинально изменят ход войны и сделают переломный момент в борьбе.

"Великобритания и союзники должны продолжать делать все возможное, чтобы поддержать украинскую битву за небо", — подчеркнул британский экс-министр обороны.

Скриншот сообщения Шаппса

Напомним, в Украину были поставлены первые шесть истребителей F-16 из Нидерландов. Еще несколько скоро прибудут из Дании. Однако официально эти данные не подтверждают.

Добавим, военный Александр Ябчанка убежден, что истребители F-16 существенно усилят наземные войска, ведь россияне имеют существенное преимущество в воздухе.