F-16 в Україні — Шаппс розповів, як допоможуть літаки

Західний винищувач F-16. Фото: REUTERS/Radovan Stoklasa

Винищувачі F-16, які прибули до України, зроблять переломний момент у боротьбі з російським правителем Володимиром Путіним. Вони зможуть позмагатися з літаками РФ.

Про це повідомив колишній міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс, у п'ятницю, 2 серпня, в своєму Twitter.

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Шаппс розповів, що перші українські пілоти F-16 закінчили навчання з польотів на винищувачах ще у березні цього року. А поява літаків в Україні кардинально змінять хід війни та зроблять переломний момент у боротьбі.

"Великобританія та союзники повинні продовжувати робити все можливе, щоб підтримати українську битву за небо", — наголосив британський ексміністр оборони.

Скриншот допису Шаппса

Нагадаємо, в Україну були поставлені перші шість винищувачів F-16 з Нідерландів. Ще кілька незабаром прибудуть з Данії. Втім, офіційно ці дані не підтверджують.

Додамо, військовий Олександр Ябчанка переконаний, що винищувачі F-16 суттєво підсилять наземні війська, адже наразі росіяни мають суттєву перевагу в повітрі.