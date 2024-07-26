Зустріч Залужного з лідерами українських організацій у Британії — що обговорювали

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний під час зустрічі із лідерами українських організацій. Фото: Валерій Залужний

У Британії відбулася зустріч посла України у Великій Британії Валерія Залужного з лідерами українських громадських і благодійних організацій. Присутні обговорювали продовження існуючих і нових ініціатив для підтримки України, особливо у контексті російської агресії.

Про це повідомив посол України в Великій Британії Валерій Залужний у Telegram у п'ятницю, 26 липня.

Читайте також:

Зустріч Залужного із лідерами громадських і благодійних організацій

Залужний зазначив, що провів зустріч із лідерами українських громадських і благодійних організацій у Великій Британії. На якій вони домовилися продовжувати вже існуючі та нові спільні ініціативи.

"Українська громада у Великій Британії з перших днів російської агресії у 2014 році відіграє важливу роль і є потужним голосом України в Сполученому Королівстві", — написав посол.

Зустріч Залужного із лідерами благодійних і громадських організацій у Британії. Фото: Валерій Залужний

Він наголосив, що українці повинні й надалі бути єдиним щитом для захисту країни, протистояння спробам росіян знищити українську ідентичність та стерти Україну з мапи світу.

Залужний подякував усім присутнім за важливий внесок у відстоювання інтересів України на всіх можливих рівнях.

Посол України у Великій Британії під час зустрічі. Фото: Валерій Залужний

"Все це є важливим внеском для нашої перемоги та майбутнього нашої держави", — зазначив посол України у Британії.

Нагадаємо, нещодавно Залужний повідомив, що до України вирушили 50 автомобілів. Ці машини були надані або передані через програму утилізації транспортних засобів ULEZ небайдужими британцями.

Раніше ми писали, що Валерій Залужний виступив на конференції RUSI Land Warfare Conference 2024, що відбулася в Лондоні.