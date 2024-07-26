Встреча Залужного с лидерами украинских организаций в Британии — что обсуждали

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в ходе встречи с лидерами украинских организаций. Фото: Валерий Залужный

В Британии прошла встреча посла Украины в Великобритании Валерия Залужного с лидерами украинских общественных и благотворительных организаций. Присутствующие обсуждали продолжение существующих и новых инициатив по поддержке Украины, особенно в контексте российской агрессии.

Об этом сообщил посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в Telegram в пятницу, 26 июля.

Читайте также:

Встреча Залужного с лидерами общественных и благотворительных организаций

Залужный отметил, что провел встречу с лидерами украинских общественных и благотворительных организаций в Великобритании. На которой они договорились продолжать существующие и новые совместные инициативы.

"Украинское общество в Великобритании с первых дней российской агрессии в 2014 году играет важную роль и является мощным голосом Украины в Соединенном Королевстве", — написал посол.

Встреча Залужного с фаворитами благотворительных и публичных организаций в Британии. Фото: Валерий Залужный

Он отметил, что украинцы должны и дальше быть единственным щитом для защиты страны, противостояния попыткам россиян уничтожить украинскую идентичность и стереть Украину с карты мира.

Залужный поблагодарил всех присутствующих за важный вклад в отстаивание интересов Украины на всех возможных уровнях.

Посол Украины в Великобритании во время встречи. Фото: Валерий Залужный

"Все это является важным вкладом для нашей победы и будущего нашего государства", — отметил посол Украины в Британии.

Напомним, недавно Залужный сообщил, что в Украину отправились 50 автомобилей. Эти машины были предоставлены или переданы через программу утилизации транспортных средств ULEZ неравнодушными британцами.

Ранее мы писали, что Валерий Залужный выступил на состоявшейся в Лондоне конференции RUSI Land Warfare Conference 2024.