Залужный и Домингес обсудили меры по защите украинских зерновых коридоров

Посол Украины в Британии Валерий Залужный и генсек Международной морской организации Арсенио Домингес. Фото: t.me/Zaluzhnui

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный встретился с генеральным секретарем Международной морской организации Арсенио Домингесом. В частности, они обсудили безопасность зерновых коридоров.

Об этом Валерий Залужный сообщил в Telegram в понедельник, 22 июля.

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Встреча Залужного с Домингесом

Стороны говорили о безопасности украинской портовой инфраструктуры и судоходства в Черном и Азовском морях, блокируемом российскими оккупантами.

Залужный отметил, что кража украинского зерна должна быть приостановлена и наказываться в соответствии с международным правом.

"Спасибо Арсенио и всей команде ИМО за поддержку Украины и наших моряков, пострадавших от российской агрессии! Украина и в дальнейшем будет оставаться житницей Европы и всего свободного мира", — добавил он.

Пост Залужного. Фото: скриншот

Напомним, 19 июля Залужный рассказал о визите Владимира Зеленского в Соединенное Королевство. Он заверил, что вместе с президентом будет работать над усилением партнерства Украины с этим государством.

Ранее Валерий Залужный официально вступил в должность посла Украины в Великобритании после того, как Зеленский уволил его в феврале этого года, заменив Александром Сырским.