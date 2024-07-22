Залужный и Домингес обсудили меры по защите украинских зерновых коридоров

Залужный встретился с Генеральным секретарем Международной морской организации — подробности
Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный встретился с генеральным секретарем Международной морской организации Арсенио Домингесом. В частности, они обсудили безопасность зерновых коридоров.
Об этом Валерий Залужный сообщил в Telegram в понедельник, 22 июля.
Встреча Залужного с Домингесом
Стороны говорили о безопасности украинской портовой инфраструктуры и судоходства в Черном и Азовском морях, блокируемом российскими оккупантами.
Залужный отметил, что кража украинского зерна должна быть приостановлена и наказываться в соответствии с международным правом.
"Спасибо Арсенио и всей команде ИМО за поддержку Украины и наших моряков, пострадавших от российской агрессии! Украина и в дальнейшем будет оставаться житницей Европы и всего свободного мира", — добавил он.
Напомним, 19 июля Залужный рассказал о визите Владимира Зеленского в Соединенное Королевство. Он заверил, что вместе с президентом будет работать над усилением партнерства Украины с этим государством.
Ранее Валерий Залужный официально вступил в должность посла Украины в Великобритании после того, как Зеленский уволил его в феврале этого года, заменив Александром Сырским.
Читайте Новини.LIVE!