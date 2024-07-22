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Залужний зустрівся з Генеральним секретарем Міжнародної морської організації — подробиці

22 липня 2024 15:01
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Залужний і Домінгес обговорили заходи щодо захисту українських зернових коридорів
Посол України у Британії Валерій Залужний та генсек Міжнародної морської організації Арсеніо Домінгес. Фото: t.me/Zaluzhnui
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний зустрівся з генеральним секретарем Міжнародної морської організації Арсеніо Домінгесом. Зокрема, вони обговорили безпеку зернових коридорів.

Про це Валерій Залужний повідомив у Telegram у понеділок, 22 липня.

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Сторони говорили про безпеку української портової інфраструктури та судноплавства в Чорному та Азовському морях, яке блокується російськими окупантами.

Залужний наголосив, що крадіжка українського зерна має бути припинена і каратись відповідно до міжнародного права.

"Дякую Арсеніо та всій команді ІМО за підтримку України та наших моряків, постраждалих від російської агресії! Україна і надалі залишатиметься житницею Європи та всього вільного світу", — додав він.

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Допис Залужного. Фото: скриншот

Нагадаємо, 19 липня Залужний розповів про візит Володимира Зеленського до Сполученого Королівства. Він запевнив, що разом з президентом працюватиме над посиленням партнерства України з цією державою.

Раніше Валерій Залужний офіційно заступив на посаду посла Україні у Великій Британії після того, як Зеленський звільнив його цьогоріч у лютому, замінивши його Олександром Сирським.

Великобританія війна Чорне море посол Україна Валерій Залужний Азовське море окупанти зерно

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