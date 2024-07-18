Візит Зеленського до Британії 18 липня — зустріч із Залужним

Зустріч Володимира Зеленського та Валерія Залужного у Великій Британії. Фото: Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 18 липня, прибув з офіційним візитом до Великої Британії. В аеропорту його зустрів посол України в Туманному Альбіоні Валерій Залужний.

Фото зустрічі глава держави показав у власному Telegram-каналі.

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На опублікованому знімку видно, що президент із посмішкою потиснув руку ексголовкому ЗСУ. Зауважимо, що Валерій Залужний розпочав роботу на посаді посла нещодавно, 10 липня.

Сам же глава держави заявив, що прибув для участі в саміті Європейської політичної спільноти, проведення двосторонніх зустрічей із партнерами та укладання нових угод про гарантії безпеки.

"Окрема програма — щодо наших відносин із Великою Британією. Зустрінуся з Його Величністю Королем Чарльзом ІІІ, Прем'єр-міністром Кіром Стармером, урядовцями, керівниками оборонних компаній. Підпишемо міжурядову угоду про підтримку українського ОПК, обговоримо майбутню оборонну співпрацю та розширення наших можливостей захисту", — написав Зеленський у Twitter.

Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо раніше Валерій Залужний офіційно заступив на посаду посла Україні у Великій Британії після того, як президент України Володимир Зеленський звільнив його цьогоріч у лютому, замінивши його Олександром Сирським.

Водночас його експомічниця та прессекретарка Людмила Долгоновська, заявила, що ексголовком не міг залишитися в ЗСУ з низки причин, зокрема, через зацікавленість міжнародною політикою.