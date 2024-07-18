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Залужный встретил Зеленского во время визита в Великобританию

18 июля 2024 12:52
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор
Визит Зеленского в Великобританию 18 июля — встреча с Залужным
Встреча Владимира Зеленского и Валерия Залужного в Великобритании. Фото: Офис Президента Украины
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 18 июля, прибыл с официальным визитом в Великобританию. В аэропорту его встретил посол Украины в Туманном Альбионе Валерий Залужный.

Фото встречи глава государства показал в собственном Telegram-канале.

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На опубликованном фото видно, что президент с улыбкой пожал руку экс-главкому ВСУ. Заметим, что Валерий Залужный приступил к работе в должности посла недавно, 10 июля.

Сам же глава государства заявил, что прибыл для участия в саммите Европейского политического сообщества, проведения двусторонних встреч с партнерами и заключения новых соглашений о гарантиях безопасности.

"Отдельная программа — относительно наших отношений с Великобританией. Встречусь с Его Величеством Королем Чарльзом ІІІ, Премьер-министром Киром Стармером, чиновниками, руководителями оборонных компаний. Подпишем межправительственное соглашение о поддержке украинского ОПК, обсудим будущее оборонное сотрудничество и расширение наших возможностей защиты", — написал Зеленский в Twitter.

зеленый в британии
Скриншот сообщения Зеленского

Напомним, ранее Валерий Залужный официально заступил на должность посла Украины в Великобритании после того, как президент Украины Владимир Зеленский уволил его в этом году в феврале, заменив его Александром Сырским.

В то же время его экс-помощница и пресс-секретарь Людмила Долгоновская, заявила, что экс-главком не мог остаться в ВСУ по ряду причин, в частности, из-за заинтересованности международной политикой.

Владимир Зеленский Украина Валерий Залужный саммит политики Великобритания Кир Стармер

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