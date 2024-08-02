Посол України в Британії Залужний зустрівся з українськими студентами в Оксфорді

Залужний зустрівся в Оксфорді з українськими студентами та поділився враженнями
Посол України у Великій Британії Валерій Залужний на запрошення українських спільнот відвідав Оксфордський університет. Там він зустрівся зі студентами з України.
Про це посол повідомив у Telegram в п'ятницю, 2 серпня.
Залужний поділився враженнями від візиту в Оксфорд
Залужний зазначив, що його надихнуло спілкування з українськими студентами, які навчаються в одному з провідних закладі вищої освіти.
"Це лідери, еліта нашої держави, на яких вона дуже чекає і дуже потребує. І вже скоро ця освічена, патріотична, амбітна молодь повернеться додому. Їм будувати Україну майбутнього, в якій, я хочу вірити, не буде війни", — написав він.
Окрім того, український дипломат подякував професору Лайонелу Тарассенку за стипендії для студентів з України.
"Окремо подякував українцю з великим серцем, першому члену Палати Лордів українського походження, професору Лайонелу Тарассенку за його зусилля на підтримку нашої держави. Саме з його ініціативи три року тому Оксфорд започаткував спеціальну стипендію для українців", — підкреслив посол.
Він додав, що зустрічі з віце-канцлеркою Оксфордського університету Ірен Трейсі надали впевненості, що українські діти у надійних руках.
"Я глибоко зворушений турботливим ставленням керівництва до студентів-українців", — підсумував Залужний.
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