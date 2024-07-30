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Аналітики ISW пояснили, як ліквідація "вагнерівців" в Малі вплине на ситуацію на фронті в Україні

30 липня 2024 08:23
Галина Шподарева - редактор
Ліквідація вагнерівців в Африці та наслідки операції для України — аналітика ISW
Повстанці біля захопленої бронемашини після бою з російськими найманцями з ''Групи Вагнера'' в Малі. Фото: Euromaidan Press
Галина Шподарева - редактор

Знищення групи ''вагнерівців'' у Малі може стати приводом для виведення частини окупантів з України. Адже після таких втрат, які зазнала група "Вагнера", Росія потребуватиме масштабної заміни бойовиків у Африці військовослужбовцями Африканського корпусу. Там часом як частину цього підрозділу нещодавно перекинули в Харківську область для підтримки наступальних дій.

Про це йдеться у звіті аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW) у вівторок, 30 липня. 

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Наслідки ліквідації "вагнерівців" для Росії

Кілька критично налаштованих російських військових блогерів стверджували, що Міністерство оборони Росії зловтішається з приводу втрат, яких зазнала група "Вагнера" під час нападу, і припускали, що російське військове керівництво використає цей інцидент як привід припинити розгортання особового складу групи "Вагнера" в Сахелі і повністю замінити його підрозділами "Африканського корпусу" Міністерства оборони Росії. З посиланням на джерело в адміністрації президента Росії повідомляється, що особовий склад "Африканського корпусу" замінить підрозділи групи "Вагнера" в Малі, Буркіна-Фасо і Нігері. Інші мілблогери звинуватили командування "Вагнера" в некомпетентності і спробах саботувати прибуття особового складу "Африканського корпусу", підкреслюючи постійні розбіжності в інформаційному просторі між коментаторами, пов'язаними з "Вагнером" і "Африканським корпусом".

Наслідки ліквідації "вагнерівців" для України

На думку аналітиків, африканський корпус не має достатнього потенціалу для належної заміни операцій Вагнера, особливо в Малі, оскільки елементи "Африканського корпусу" нещодавно були розгорнуті в Україні для надання наступальних операцій на півночі Харківської області. Масштабний удар по групі "Вагнера" в Африці, ймовірно, вимагатиме передислокації частини бійців "Африканського корпусу" до Малі з фронту в Україні. 

Нагадаємо, 27 липня етнічні туареги, що зараз борються проти військової хунти, що прийшла до влади в Малі, знищили десятки бійців приватної військової компанії "Вагнер" та збили гелікоптер військових. Серед загиблих є і пропагандист, автор каналу Grey Zone з позивним "П'ятисотий", що прославляв найманців в Telegram.

Колишній командир полку "Азов", майор Збройних сил України, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін заявив, що африканцям, ймовірно, допомогли спланувати операцію щодо знищення "вагнерівців" у Малі

Також ми писали, що ЗМІ показали відео, як українські спецпризначенці допитують "вагнерівців" у Судані.

війна Малі Африка повстанці ПВК Вагнера Росія

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