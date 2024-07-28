Максим Жорін прокоментував ліквідацію бійців ПВК Вагнер у Малі

Екскомандир полку "Азов" Максим Жорін. Фото: Telegram/MaksymZhorin

Колишній командир полку "Азов", майор Збройних сил України, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін заявив, що африканцям, ймовірно, допомогли спланувати операцію щодо знищення "вагнерівців" у Малі. Там було ліквідовано десятки російських військових.

Про це Максим Жорін написав у Telegram у неділю, 28 липня.

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За словами Жоріна, африканцям, ймовірно, допомогли спланувати таку операцію, з повною перевагою ворога в техніці та озброєнні.

"У будь-якому випадку, результат дуже приємний", — зазначив він.

Військовий наголосив, що "такий флеш-моб" хотілося б бачити по всьому світу.

"Не хотіли воювати в Україні, бо тут багато арти і дронів — здохли від рук туарегів в капцях. Сумно і безславно, як і належить російським окупантам" — написав екскомандир Азову.

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Нагадаємо, 27 липня етнічні туареги, що зараз борються проти військової хунти, що прийшла до влади в Малі, знищили десятки бійців приватної військової компанії "Вагнер" та збили гелікоптер військових. Серед загиблих є і пропагандист, автор каналу Grey Zone з позивним "П'ятисотий", що прославляв найманців в Telegram.

Раніше ми писали, що ЗМІ показали відео, як українські спецпризначенці допитують "вагнерівців" у Судані.