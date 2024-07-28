Максим Жорин прокомментировал ликвидацию бойцов ЧВК Вагнер в Мали

Экс-командир полка "Азов" Максим Жорин. Фото: Telegram/MaksymZhorin

Бывший командир полка "Азов", майор Вооруженных сил Украины, заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин заявил, что африканцам, вероятно, помогли спланировать операцию по уничтожению "вагнеровцев" в Мали. Там были ликвидированы десятки российских военных.

Об этом Максим Жорин написал в Telegram в воскресенье, 28 июля.

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По словам Жорина, африканцам, вероятно, помогли спланировать такую операцию с полным преимуществом врага в технике и вооружении.

"В любом случае, результат очень приятен", — отметил он.

Военный подчеркнул, что "такой флеш-моб" хотелось бы видеть по всему миру.

"Не хотели воевать в Украине, потому что здесь много арты и дронов — сдохли от рук туарегов в тапочках. Грустно и бесславно, как и положено российским оккупантам" — написал экс-командир Азова.

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Напомним, 27 июля этнические туареги, которые сейчас борются против пришедшей к власти в Мали военной хунты, уничтожили десятки бойцов частной военной компании "Вагнер" и сбили вертолет военных. Среди погибших есть и пропагандист, автор канала Grey Zone с позывным "Пятисотый", прославлявший наемников в Telegram.

Ранее СМИ показали видео, как украинские спецназовцы допрашивают "вагнеровцев" в Судане.