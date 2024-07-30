Ликвидация вагнеровцев в Африке и последствия операции для Украины — аналитика ISW

Повстанцы у захваченной бронемашины после боя с российскими наемниками из ''Группы Вагнера'' в Мали. Фото: Euromaidan Press

Уничтожение группы ''вагнеровцев'' в Мали может стать поводом для вывода части оккупантов из Украины. Ведь после таких потерь, понесенных группой "Вагнера", Россия потребует масштабной замены боевиков в Африке военнослужащими Африканского корпуса. Там иногда как часть этого подразделения недавно перебросили в Харьковскую область для поддержки наступательных действий.

Об этом говорится в отчете аналитиков американского Института изучения войны (ISW) во вторник, 30 июля.

Читайте также:

Последствия ликвидации "вагнеровцев" для России

Несколько критически настроенных российских военных блогеров утверждали, что Министерство обороны России злорадствует по поводу потерь, которые понесла группа "Вагнера" во время нападения, и предполагали, что российское военное руководство использует этот инцидент как повод прекратить развертывание личного состава группы "Вагнера" в Сахеле и полностью заменить его подразделениями "Африканского корпуса" Министерства обороны России. Со ссылкой на источник в администрации президента России сообщается, что личный состав "Африканского корпуса" заменит подразделения группы "Вагнера" в Мали, Буркина-Фасо и Нигере. Другие милблогеры обвинили командование "Вагнера" в некомпетентности и попытках саботировать прибытие личного состава "Африканского корпуса", подчеркивая постоянные разногласия в информационном пространстве между комментаторами, связанными с "Вагнером" и "Африканским корпусом".

Последствия ликвидации "вагнеровцев" для Украины

По мнению аналитиков, африканский корпус не имеет достаточного потенциала для надлежащей замены операций Вагнера, особенно в Мали, поскольку элементы "Африканского корпуса" недавно были развернуты в Украине для предоставления наступательных операций на севере Харьковской области. Масштабный удар по группе "Вагнера" в Африке, вероятно, потребует передислокации части бойцов "Африканского корпуса" в Мали с фронта в Украине.

Напомним, 27 июля этнические туареги, которые сейчас борются против пришедшей к власти в Мали военной хунты, уничтожили десятки бойцов частной военной компании "Вагнер" и сбили вертолет военных. Среди погибших есть и пропагандист, автор канала Grey Zone с позывным "Пятисотый", прославлявший наемников в Telegram.

Бывший командир полка "Азов", майор Вооруженных сил Украины, заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин заявил, что африканцам, вероятно, помогли спланировать операцию по уничтожению "вагнеровцев" в Мали.

Также мы писали, что СМИ показали видео, как украинские спецназовцы допрашивают "вагнеровцев" в Судане.