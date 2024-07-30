Ликвидация вагнеровцев в Африке и последствия операции для Украины — аналитика ISW

Аналитики ISW пояснили, как ликвидация "вагнеровцев" в Мали повлияет на ситуацию на фронте в Украине
Уничтожение группы ''вагнеровцев'' в Мали может стать поводом для вывода части оккупантов из Украины. Ведь после таких потерь, понесенных группой "Вагнера", Россия потребует масштабной замены боевиков в Африке военнослужащими Африканского корпуса. Там иногда как часть этого подразделения недавно перебросили в Харьковскую область для поддержки наступательных действий.
Об этом говорится в отчете аналитиков американского Института изучения войны (ISW) во вторник, 30 июля.
Последствия ликвидации "вагнеровцев" для России
Несколько критически настроенных российских военных блогеров утверждали, что Министерство обороны России злорадствует по поводу потерь, которые понесла группа "Вагнера" во время нападения, и предполагали, что российское военное руководство использует этот инцидент как повод прекратить развертывание личного состава группы "Вагнера" в Сахеле и полностью заменить его подразделениями "Африканского корпуса" Министерства обороны России. Со ссылкой на источник в администрации президента России сообщается, что личный состав "Африканского корпуса" заменит подразделения группы "Вагнера" в Мали, Буркина-Фасо и Нигере. Другие милблогеры обвинили командование "Вагнера" в некомпетентности и попытках саботировать прибытие личного состава "Африканского корпуса", подчеркивая постоянные разногласия в информационном пространстве между комментаторами, связанными с "Вагнером" и "Африканским корпусом".
Последствия ликвидации "вагнеровцев" для Украины
По мнению аналитиков, африканский корпус не имеет достаточного потенциала для надлежащей замены операций Вагнера, особенно в Мали, поскольку элементы "Африканского корпуса" недавно были развернуты в Украине для предоставления наступательных операций на севере Харьковской области. Масштабный удар по группе "Вагнера" в Африке, вероятно, потребует передислокации части бойцов "Африканского корпуса" в Мали с фронта в Украине.
Напомним, 27 июля этнические туареги, которые сейчас борются против пришедшей к власти в Мали военной хунты, уничтожили десятки бойцов частной военной компании "Вагнер" и сбили вертолет военных. Среди погибших есть и пропагандист, автор канала Grey Zone с позывным "Пятисотый", прославлявший наемников в Telegram.
Бывший командир полка "Азов", майор Вооруженных сил Украины, заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин заявил, что африканцам, вероятно, помогли спланировать операцию по уничтожению "вагнеровцев" в Мали.
Также мы писали, что СМИ показали видео, как украинские спецназовцы допрашивают "вагнеровцев" в Судане.
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