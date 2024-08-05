Малі розірвало дипломатичні відносини з Україною через звинувачення у підтримці тероризму

Уряд Малі розірвав дипломатичні відносини з Україною — яка причина
Уряд Малі розірвав дипломатичні відносини з Україною. Причиною там назвали нібито підтримку Києвом дій повстанців-туарегів, які нещодавно ліквідували "вагнерівців".
Про це йдеться в комюніке перехідного уряду Малі.
Розірвання дипломатичних відносин між Малі та Україною
У Малі заявили, що високопоставлений український чиновник нібито визнав причетність Києва до знищення повстанцями-туарегами представників малійської армії та загону російської ПВК "Вагнер".
МЗС Сенегалу викликало посла України Юрія Пивоварова через допис у Facebook. У міністерстві зазначили, що український дипломат нібито підтримав повстанців-туарегів.
У заяві йдеться, що уряд Малі з "глибоким подивом взяв до відома підривні висловлювання", якими представник ГУР Андрій Юсов "визнав причетність України" до нападу, що призвело до загибелі представників армії Малі. Зазначається, що Пивоваров нібито "відкрито і без найменших сумнівів продемонстрував підтримку своєю країною міжнародного тероризму, зокрема в Малі".
У комюніке уряд Малі звинувачує Україну у підтримці "тероризму в Африці, включаючи Малі", порушенні суверенітету країни, "агресії проти Малі" та порушенні міжнародного права, зокрема Статуту ООН, і оголошує про прийняття ряду рішень щодо:
- розірвання, з негайним набранням чинності, дипломатичних відносин між Республікою Малі та Україною;
- звернення до "компетентних судових органів у зв’язку з зауваженнями Андрія Юсова та Юрія Пивоварова, які є пропагуванням тероризму";
- вжиття необхідних заходів для недопущення будь-якої дестабілізації Малі з боку африканських держав, і зокрема з боку українських посольств, розташованих у субрегіоні;
- офіційного сповіщення регіональних та міжнародних органів, а також держав, які підтримують Україну, про те, що "ця країна відкрито та публічно демонструє свою підтримку тероризму. Тому Малі розцінює дії України як підтримку міжнародного тероризму".
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