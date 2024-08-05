Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Уряд Малі розірвав дипломатичні відносини з Україною — яка причина arrow

Уряд Малі розірвав дипломатичні відносини з Україною — яка причина

5 серпня 2024 08:13
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Малі розірвало дипломатичні відносини з Україною через звинувачення у підтримці тероризму
Речник перехідного уряду Малі Абдулай Майга. Фото: jeuneafrique.com
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Уряд Малі розірвав дипломатичні відносини з Україною. Причиною там назвали нібито підтримку Києвом дій повстанців-туарегів, які нещодавно ліквідували "вагнерівців".

Про це йдеться в комюніке перехідного уряду Малі.

Читайте також:

Розірвання дипломатичних відносин між Малі та Україною

У Малі заявили, що високопоставлений український чиновник нібито визнав причетність Києва до знищення повстанцями-туарегами представників малійської армії та загону російської ПВК "Вагнер".

МЗС Сенегалу викликало посла України Юрія Пивоварова через допис у Facebook. У міністерстві зазначили, що український дипломат нібито підтримав повстанців-туарегів.

У заяві йдеться, що уряд Малі з "глибоким подивом взяв до відома підривні висловлювання", якими представник ГУР Андрій Юсов "визнав причетність України" до нападу, що призвело до загибелі представників армії Малі. Зазначається, що Пивоваров нібито "відкрито і без найменших сумнівів продемонстрував підтримку своєю країною міжнародного тероризму, зокрема в Малі".

У комюніке уряд Малі звинувачує Україну у підтримці "тероризму в Африці, включаючи Малі", порушенні суверенітету країни, "агресії проти Малі" та порушенні міжнародного права, зокрема Статуту ООН, і оголошує про прийняття ряду рішень щодо:

  • розірвання, з негайним набранням чинності, дипломатичних відносин між Республікою Малі та Україною;
  • звернення до "компетентних судових органів у зв’язку з зауваженнями Андрія Юсова та Юрія Пивоварова, які є пропагуванням тероризму";
  • вжиття необхідних заходів для недопущення будь-якої дестабілізації Малі з боку африканських держав, і зокрема з боку українських посольств, розташованих у субрегіоні;
  • офіційного сповіщення регіональних та міжнародних органів, а також держав, які підтримують Україну, про те, що "ця країна відкрито та публічно демонструє свою підтримку тероризму. Тому Малі розцінює дії України як підтримку міжнародного тероризму".

Також важливі новини дня по темі:

Малі посол Україна ПВК Вагнера дипломатія

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

08:40 За які медалі спортсмени боротимуться на Олімпіаді-2024 сьогодні — розклад змагань

08:36 Удар по Полтавщині — як курсують потяги після атаки на залізничну інфраструктуру

08:35 У Волгограді лунали потужні вибухи — зафіксовано пожежу на підстанції

08:21 Окупанти 472 рази за добу вдарили по Запорізькій області — зруйновано житло

08:18 Окупанти вдарили по Дніпропетровщині — в ОВА розкрили деталі

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

08:15 Коростильов, Ковтун та Верняєв боротимуться за медалі — розклад українців на 10-й день Олімпіади

08:14 Житлові субсидії на опалювальний сезон — хто та як зможе отримати

08:13 Уряд Малі розірвав дипломатичні відносини з Україною — яка причина

08:09 В Росії заговорили про "червоні лінії" після появи в України F-16 — оцінка ISW

08:00 Безоплатне навчання ІТ — Мінцифри оголосило прийом заявок

08:40 За які медалі спортсмени боротимуться на Олімпіаді-2024 сьогодні — розклад змагань

08:36 Удар по Полтавщині — як курсують потяги після атаки на залізничну інфраструктуру

08:35 У Волгограді лунали потужні вибухи — зафіксовано пожежу на підстанції

08:21 Окупанти 472 рази за добу вдарили по Запорізькій області — зруйновано житло

08:18 Окупанти вдарили по Дніпропетровщині — в ОВА розкрили деталі

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

08:15 Коростильов, Ковтун та Верняєв боротимуться за медалі — розклад українців на 10-й день Олімпіади

08:14 Житлові субсидії на опалювальний сезон — хто та як зможе отримати

08:13 Уряд Малі розірвав дипломатичні відносини з Україною — яка причина

08:09 В Росії заговорили про "червоні лінії" після появи в України F-16 — оцінка ISW

08:00 Безоплатне навчання ІТ — Мінцифри оголосило прийом заявок

06:40 Скільки коштує брухт в Україні — ціни на 1 кг чормету в серпні

Новина з відео

06:13 Підвищення податків в Україні — за що заплатимо більше та чому цілі галузі можуть піти в тінь

05:56 У Києві ростуть ціни на оренду квартир — як у столиці змінилась вартість житла у серпні

05:06 Дешевше вже не буде — як в Україні зміниться курс долара до кінця літа та що на нього впливає

3 серпня 2024
Новина з відео

06:08 Смертельна Тиса — репортаж із річки, де гинуть десятки українських чоловіків

2 серпня 2024

18:49 Провели літо поглядом — як відпочивають люди в Одесі

1 серпня 2024
Ексклюзив

18:47 Смертельно отруйні павуки в Одесі — яка небезпека для містян та туристів

Новина з відео

05:35 Ухилянтам почали блокувати рахунки — чи можна оскаржити та чому деякі штрафи від ТЦК є незаконними

31 липня 2024

18:03 ШІ в одеських школах вже з цього року — як це працює

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету наприкінці липня

Text

08:00 Презентація перших F-16 в Україні та знищення російського підводного човна — ефір Ранок.LIVE

4 серпня 2024
Text

21:33 Акція "Free Azov" у Києві — сотні киян вийшли підтримати військовополонених

Text

17:30 Журналіст Кисельов назвав причину наміру Путіна повернути до Росії особливо небезпечного терориста

Text

16:08 Помста за чоловіків і дітей — як жінки з Бучі тренуються у лавах ЗСУ

3 серпня 2024
Text

19:10 Щоб так поводитися, потрібен досвід — Фейгін про підозрюваного у вбивстві Фаріон

Text

17:44 Спочатку свист, а за секунду все в склі — хірург з Охматдиту пригадав атаку РФ по лікарні

Text

17:30 Лікар з найвідомішого у світі фото "Охматдиту" вперше відреагував на фейки про себе

Text

17:23 Масштабний обмін в'язнями між Заходом та РФ — Кисельов відмітив важливу деталь

Text

16:02 Політичний експерт Матвієнко відповів, чи готова Україна до перемир'я

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

Text

14:35 Фейгін пояснив, чому Росія погодилася на обмін ув'язненими зі США

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

24 липня 2024

06:00 Швидка головоломка — знайдіть три відмінності між малюнками за 10 секунд

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

2 серпня 2024

09:01 Евертон вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця

22 липня 2024

10:19 Ярмоленко може піти з Динамо — закордонний клуб хоче підписати українця

24 липня 2024

18:38Відпочинок у забороненій зоні — як працює курортна Затока на Одещині