Малі розірвало дипломатичні відносини з Україною через звинувачення у підтримці тероризму

Речник перехідного уряду Малі Абдулай Майга. Фото: jeuneafrique.com

Уряд Малі розірвав дипломатичні відносини з Україною. Причиною там назвали нібито підтримку Києвом дій повстанців-туарегів, які нещодавно ліквідували "вагнерівців".

Про це йдеться в комюніке перехідного уряду Малі.

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У Малі заявили, що високопоставлений український чиновник нібито визнав причетність Києва до знищення повстанцями-туарегами представників малійської армії та загону російської ПВК "Вагнер".

МЗС Сенегалу викликало посла України Юрія Пивоварова через допис у Facebook. У міністерстві зазначили, що український дипломат нібито підтримав повстанців-туарегів.

У заяві йдеться, що уряд Малі з "глибоким подивом взяв до відома підривні висловлювання", якими представник ГУР Андрій Юсов "визнав причетність України" до нападу, що призвело до загибелі представників армії Малі. Зазначається, що Пивоваров нібито "відкрито і без найменших сумнівів продемонстрував підтримку своєю країною міжнародного тероризму, зокрема в Малі".

У комюніке уряд Малі звинувачує Україну у підтримці "тероризму в Африці, включаючи Малі", порушенні суверенітету країни, "агресії проти Малі" та порушенні міжнародного права, зокрема Статуту ООН, і оголошує про прийняття ряду рішень щодо: