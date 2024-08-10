У Білорусі пригрозили Україні закрити диппредставництво в Мінську

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Фото: білоруські ЗМІ

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що українські безпілотники нібито перетнули кордон та залетіли на територію його країни. Після цього до білоруського МЗС викликали тимчасово повірену у справах України Ольгу Тимуш.

Про це пише Белта у суботу, 10 серпня.

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У матеріалі йдеться, що МЗС Білорусі пригрозило викликаному українському дипломату Ользі Тимуш порушенням питання про доцільність подальшої присутності в Мінську.

"Українському дипломату було заявлено рішучий протест і передано відповідну ноту у зв'язку з порушенням кордону Республіки Білорусь групою безпілотних літальних апаратів, запущених з території України", — зазначає видання.

В МЗС заявили, що якщо дипломатичне представництво України не зможе впливати на "запобігання таким провокаціям", білоруською стороною буде порушено питання щодо подальшої присутності в Мінську.

Лукашенко припустив обрання іншого президента

Також під час спілкування з громадянами Лукашенко припустив, що в Білорусі може бути інший президент.

"Ви маєте звикати до того, що президент буде інший. Я не кажу, що завтра вас кину, але всяке буває", — сказав він.

Самопроголошений лідер країни додав, що він "не вічний", а після завершення кар'єри "почне життя в якомусь селі".

Як відомо, Лукашенко перебуває при владі вже 30 років, а наступні вибори президента в країні відбудуться влітку 2025 року, однак наразі не призначено точної дати їх проведення.