ЦАХАЛ вдарив ракетами по Сектору Гази 10 серпня

Місце удару. Фото: Al Jazeera

Сили Ізраїлю здійснили обстріл школи в Секторі Гази. Внаслідок цього там загинули понад 100 людей.

Про це пише Al Jazeera у суботу, 10 серпня.

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Атака Ізраїлю на Сектор Гази

Палестинські екстрені служби повідомляли, що ізраїльський літак випустив три ракети по школі Аль-Табаїн у Газі.

Як відомо, школа в Секторі Гази була перетворена на притулок для переміщених палестинців, вранці вони зібралися там на молитву. Внаслідок атаки загинуло щонайменше 100 людей, кількість загиблих зростає.

Голова дипломатії ЄС Боррель заявив, що він був "в жаху" від нападу: "для таких масових вбивств немає жодних виправдань".

У ЦАХАЛі підтвердили факт атаки, пояснивши, що удар було завдано по центру управління, який "служив укриттям для терористів і командирів ХАМАС".