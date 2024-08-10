Ізраїль атакував школу в Газі — яка кількість жертв

Місце ізраїльського удару по школі у Газі 10 серпня. Фото: Reuters/Abed Sabah

В результаті ізраїльського авіаудару по шкільному комплексу в Газі, де проживають сім'ї переселенців, загинуло близько 100 людей — про це повідомив в суботу уряд Гази, керований ХАМАС. Ізраїльські військові заявили, що метою удару були бойовики ХАМАС і поставили під сумнів кількість загиблих.

Про це повідомило видання Reuters у суботу, 10 серпня.

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Як заявили в ХАМАС, удари були завдані в той момент, коли люди, які ховалися в школі, здійснювали світанкову молитву, що призвело до численних жертв.

"Наразі відомо про понад 93 жертви, серед яких 11 дітей і шість жінок. Є неідентифіковані останки", — сказав речник Палестинської цивільної оборони Махмуд Бассал.

За його словами, близько 6 000 людей знайшли притулок у цьому комплексі. Міністерство охорони здоров'я Гази поки що не надало подробиць про жертви.

Дані ізраїльських військових

Зі свого боку ізраїльські військові заявили, що кількість загиблих була завищена. За їхньою інформацією, на цьому місці діяли близько 20 бойовиків ХАМАС та "Ісламського джихаду".

"Комплекс і мечеть, яка була зруйнована, слугували активним військовим об'єктом ХАМАСу та Ісламського джихаду. Згідно з попереднім оглядом, цифри, опубліковані урядовим інформаційним офісом в Газі, яким керує ХАМАС, не збігаються з інформацією ЦАХАЛу (Армії оборони Ізраїлю), точними даними про використані боєприпаси і точність удару", — заявив представник ЦАХАЛ, підполковник Надав Шошані.

Військовий повідомив, що частина мечеті, яка зазнала удару, була чоловічою зоною, де не було ні жінок, ні дітей.

"Це було підтверджено розвідкою, і удар був здійснений трьома невеликими, точними боєприпасами, які не можуть завдати такої шкоди, про яку повідомляють палестинці", — сказав офіційний представник.

Хамас назвав цей удар жахливим злочином і серйозною ескалацією. Член політичного офісу Хамасу Іззат ар-Решик заявив, що серед загиблих немає "жодного бойовика".