Израиль атаковал школу в Газе — какое количество жертв

Место израильского удара по школе в Газе 10 августа. Фото: Reuters/Abed Sabah

В результате израильского авиаудара по школьному комплексу в Газе, где проживают семьи переселенцев, погибли около 100 человек — об этом сообщило в субботу правительство Газы, управляемое ХАМАС. Израильские военные заявили, что целью удара были боевики ХАМАС и поставили под сомнение количество погибших.

Об этом сообщило издание Reuters в субботу, 10 августа.

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Как заявили в ХАМАС, удары были нанесены в тот момент, когда люди, укрывавшиеся в школе, совершали рассветную молитву, что привело к многочисленным жертвам.

"В настоящее время известно о более 93 жертвах, среди которых 11 детей и шесть женщин. Есть неидентифицированные останки", — сказал представитель Палестинской гражданской обороны Махмуд Бассал.

По его словам, около 6 000 человек нашли убежище в этом комплексе. Министерство здравоохранения Газы пока не предоставило подробностей о жертвах.

Данные израильских военных

Со своей стороны израильские военные заявили, что количество погибших было завышено. По их информации, на этом месте действовали около 20 боевиков ХАМАС и "Исламского джихада".

"Комплекс и мечеть, которая была разрушена, служили активным военным объектом ХАМАСа и Исламского джихада. Согласно предварительному обзору, цифры, опубликованные правительственным информационным офисом в Газе, которым руководит ХАМАС, не совпадают с информацией ЦАХАЛа (Армии обороны Израиля), точными данными об использованных боеприпасах и точности удара", — заявил представитель ЦАХАЛ, подполковник Надав Шошани.

Военный сообщил, что часть мечети, которая подверглась удару, была мужской зоной, где не было ни женщин, ни детей.

"Это было подтверждено разведкой, и удар был осуществлен тремя небольшими, точными боеприпасами, которые не могут нанести такой ущерб, о котором сообщают палестинцы", — сказал официальный представитель.

Хамас назвал этот удар ужасным преступлением и серьезной эскалацией. Член политического офиса Хамаса Иззат ар-Решик заявил, что среди погибших нет "ни одного боевика".