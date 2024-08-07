Яхья Синвар стал новым лидером политбюро ХАМАС — что известно

Новый лидер политбюро ХАМАС Яхья Синвар. Фото: BBC

Группировка ХАМАС назначила Яхью Синвара новым главой своего политического бюро. Его считают идейным организатором нападения на Израиль 7 октября 2023 года.

О назначении было объявлено в кратком заявлении ХАМАС в Telegram.

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Отмечается, что Синвар был назначен на пост после убийства Исмаила Хании.

"Исламское движение сопротивления ХАМАС объявляет об избрании командира Яхьи Синвара главой политического бюро, преемника командира-мученика Исмаила Хании", — говорится в заявлении группировки.

Что известно о Яхью Синваре

Синвар родился в лагере для беженцев в Секторе Газа к югу от Хан-Юниса. Ему 61 год.

Был бывшим руководителем аппарата безопасности Аль-Маджд, которому было поручено уничтожить палестинцев, подозреваемых в сотрудничестве с Израилем.

Он стал лидером ХАМАС в Секторе Газа в 2017 году.

Синвар является одним из нескольких лидеров ХАМАС, для которых Международный уголовный суд (МКС) требовал ордер на арест по обвинениям в военных преступлениях, совершенных 7 октября 2023 года, во время нападения на Израиль.