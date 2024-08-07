Ях'я Сінвар став новим лідером політбюро ХАМАС — що відомо

Новий лідер політбюро ХАМАС Ях'я Сінвар. Фото: BBC

Угрупування ХАМАС призначило Ях'ю Сінвара новим головою свого політичного бюро. Його вважають ідейним організатором нападу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

Про призначення було оголошено в короткій заяві ХАМАС в Telegram.

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Зазначається, що Сінвара було призначено на пост після вбивства Ісмаїла Ханії.

"Ісламський рух опору ХАМАС оголошує про обрання командира Ях’ї Сінвара головою політичного бюро, наступника командира-мученика Ісмаїла Ханії", — йдеться у заяві угрупування.

Що відомо про Ях'ю Сінвара

Сінвар народився в таборі біженців у Секторі Гази на південь від Хан-Юніса. Йому 61 рік.

Був колишнім керівником апарату безпеки Аль-Маджд, якому доручено знищити палестинців, підозрюваних у співпраці з Ізраїлем.

Він став лідером ХАМАС у Секторі Гази в 2017 році.

Сінвар є одним із кількох лідерів ХАМАС, для яких Міжнародний кримінальний суд (МКС) вимагав ордер на арешт за звинуваченнями у воєнних злочинах, скоєних 7 жовтня 2023 року, під час нападу на Ізраїль.