Загроза війни на Близькому Сході — Хезболла завдала удару по Ізраїлю

Вибух в Ізраїлі. Фото: N12

Ліванське терористичне угрупування "Хезболла" атакувало Ізраїль дронами. Внаслідок обстрілів поранення отримали шестеро людей.

Про це повідомило видання The times of Israel у вівторок, 6 серпня.

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"Хезболла" безпілотниками атакувала Ізраїль

У вівторок, 6 серпня, ліванське терористичне угрупування "Хезболла", яке підтримується Іраном, безпілотниками атакувало Ізраїль.

"Згідно з попереднім розслідуванням виявилося, що це був перехоплювач, який не влучив у ціль і врізався в землю. Кілька безпілотників "Хезболли" також врізалися в район Нагарії", — зазначають в армії оборони Ізраїлю ЦАХАЛ.

"Хезболла" взяло на себе відповідальність за атаку на північ Ізраїлю, внаслідок якої постраждали цивільні громадяни.

"Дрон зіткнувся з шосе поблизу міста Мазраа в Західній Галілеї", — йдеться в повідомленні.

Директор Галілейського медичного центру в Нагарії Масад Бархум повідомив, що в лікарні лікуються шість осіб, у тому числі важко поранений. За його словами, ще троє отримали легкі поранення, а двоє перебувають на лікуванні через напади гострої тривоги.

Джерела Reuters повідомляють, що це не помста групи за вбивство Ізраїлем командира "Хезболли" Фуада Шукра в Бейруті минулого тижня. "Хезболла" пообіцяла помститися за нього, що викликало занепокоєння щодо великої ескалації, яка може перерости у повномасштабну війну.