Ізраїль знищив командира контрабандистів ХАМАС — деталі операції

Бойові дії у Секторі Гази. Ілюстративне фото: ЦАХАЛ

Минулої доби, 5 серпня, армія Ізраїлю (ЦАХАЛ) ліквідувала командира контрабандистів ХАМАС. Також було знищено близько 45 терористів.

Про це повідомили у пресслужбі Збройних сил Ізраїлю.

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ЦАХАЛ ліквідував командира контрабандистів ХАМАС

Армія Ізраїлю, отримавши дані розвідки, завдала удару і таким чином ліквідувала терориста Мохаммеда Махаснеха.

Він був командиром контрабандистів та відповідав за поставку військового обладнання в Сектор Гази.

"Махаснех брав участь у контрабандних операціях на морі, але також займався контрабандою обладнання через тунелі та прикордонні пункти", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що його ліквідація суттєво погіршує можливості терористичної організації ХАМАС щодо контрабанди обладнання до Сектора Гази.

Крім того, ЦАХАЛ знищив близько 45 терористів.