Ізраїль знищив командира контрабандистів ХАМАС — деталі операції

Армія Ізраїлю ліквідувала командира контрабандистів ХАМАС — чим він відомий
Минулої доби, 5 серпня, армія Ізраїлю (ЦАХАЛ) ліквідувала командира контрабандистів ХАМАС. Також було знищено близько 45 терористів.
Про це повідомили у пресслужбі Збройних сил Ізраїлю.
ЦАХАЛ ліквідував командира контрабандистів ХАМАС
Армія Ізраїлю, отримавши дані розвідки, завдала удару і таким чином ліквідувала терориста Мохаммеда Махаснеха.
Він був командиром контрабандистів та відповідав за поставку військового обладнання в Сектор Гази.
"Махаснех брав участь у контрабандних операціях на морі, але також займався контрабандою обладнання через тунелі та прикордонні пункти", — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що його ліквідація суттєво погіршує можливості терористичної організації ХАМАС щодо контрабанди обладнання до Сектора Гази.
Крім того, ЦАХАЛ знищив близько 45 терористів.
Читайте Новини.LIVE!