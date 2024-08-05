Міністр економіки ХАМАСу в Секторі Гази — ЦАХАЛ заявив про ліквідацію Абеда Аль-Зерея

Армія оборони Ізраїлю. Фото: Israel Defense Forces

Армія оборони Ізраїлю повідомила про ліквідацію міністра економіки ХАМАСу у Секторі Гази Абеда Аль-Зерея. Зазначається, що він, зокрема, відповідав за розподіл палива, газу і коштів для цілей бойовиків.

Відповідний допис з'явився у Twitter ЦАХАЛу в понеділок, 5 серпня.

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Ліквідація міністра економіки ХАМАСу

"Вчора, в неділю, за вказівкою розвідки ЦАХАЛу, Армія оборони Ізраїлю ліквідувала Абеда Аль-Зерея, терориста, який працював у виробничому відділі військового крила ХАМАСу, а також виконував обов'язки міністра економіки ХАМАСу в Секторі Гази", — йдеться у повідомленні.

Там зазначили, що він відіграв важливу роль у керуванні зусиллями ХАМАС щодо захоплення контролю над гуманітарною допомогою, що надходить до Гази, та в управлінні контрольованими ХАМАС ринками.

Крім того, він відповідав за розподіл палива, газу та коштів на терористичні цілі.