Министр экономики ХАМАСа в Секторе Газа — ЦАХАЛ заявил о ликвидации Абеда Аль-Зерея

Армия обороны Израиля. Фото: Israel Defense Forces

Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации министра экономики ХАМАСа в Секторе Газа Абеда Аль-Зерея. Отмечается, что он, в частности, отвечал за распределение топлива, газа и средств для целей боевиков.

Соответствующее сообщение появилось в Twitter ЦАХАЛа в понедельник, 5 августа.

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"Вчера, в воскресенье, по указанию разведки ЦАХАЛа, Армия обороны Израиля ликвидировала Абеда Аль-Зерея, террориста, работавшего в производственном отделе военного крыла ХАМАСа, а также исполняющего обязанности министра экономики ХАМАСа в Секторе Газа", — говорится в сообщении.

Там отметили, что он сыграл важную роль в управлении усилиями ХАМАС по захвату контроля над гуманитарной помощью, поступающей в Газу, и в управлении контролируемыми рынками ХАМАС.

Кроме того, он отвечал за раздел топлива, газа и средств на террористические цели.