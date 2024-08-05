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Блинкен заявил, что Иран и "Хезболла" могут начать атаку на Израиль в ближайшие 24 часа

5 августа 2024 07:19
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Иран и Хезболла могут атаковать Израиль уже сегодня, 5 августа
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото: AP, Olivier Douliery
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

В воскресенье, 5 августа, госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил коллегам из стран G7, что Иран и "Хезболла" могут атаковать Израиль уже сегодня, в понедельник.

Об этом изданию Axios сказали три источника, осведомленные о телефонном разговоре.

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Как сообщается, Блинкен созвал конференцию, чтобы скоординировать действия с близкими союзниками США и в последнюю минуту попытаться оказать дипломатическое давление на Иран и "Хезболлу", чтобы максимально минимизировать их ответные действия.

Он подчеркнул, что ограничение воздействия их ударов — это лучший шанс предотвратить полномасштабную войну.

В то же время источники сообщили, что по словам Блинкена, США считают, что Иран и "Хезболла" все же примут меры в ответ на убийства Израилем политического лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране и военного командира "Хезболлы" Фуада Шукра в Бейруте. Однако пока неясно, в какой форме будет ответный удар.

Кроме того, госсекретарь заявил, что США не знают точного времени атак, но подчеркнул, что они могут начаться уже в ближайшие 24-48 часов, то есть, уже в понедельник, 5 августа.

Блинкен сказал своим коллегам, что США прилагают усилия, чтобы разорвать цикл экскалации, пытаясь максимально ограничить атаки Ирана и "Хезболлы", а затем сдержать ответ Израиля. Он призвал других глав МИД оказать дипломатическое давление на Иран, "Хезболлу" и Израиль, чтобы они сохраняли максимальную сдержанность.

По словам источников Axios, Госсекретарь сообщил министрам иностранных дел стран G7, что наращивание численности войск США в регионе преследует исключительно оборонительные цели.

Один из источников, который присутствовал в ходе телефонного разговора, сказал, что Блинкен казался разочарованным, когда информировал глав МИД о недавних переговорах с Израилем по поводу освобождения заложников в Газе и соглашении о прекращении огня.

Также госсекретарь США добавил, администрация Байдена чувствовала, что она была "близка к прорыву" до убийства в Тегеране. Теперь же сделка нужна больше, чем когда либо.

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