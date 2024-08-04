Война в Израиле — ливанская Хезболла запустила по северу страны 50 ракет

"Железный купол" сбивает ливанские ракеты. Фото: скриншот

Ливанские террористы "Хезболлы" запустили по северным поселениям Израиля около 50 ракет. Цели сбивает система противовоздушной обороны "Железный купол".

Об этом сообщает Times of Israel.

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" Многочисленные перехваты "Железного купола" над Галилеей (район на севере Израиля. — Ред.) в Израиле во время ракетных обстрелов из Ливана", — отмечает издание.

СМИ добавили, что в Кирьят-Шмоне и ряде соседних общин звучит воздушная тревога.

Террористы Хезболлы подтвердили атаку и заявили, что это "ответ на атаки Израиля на Кфар-Кела и Дейр-Сириан в Ливане, в результате которых якобы были ранены гражданские".

Что известно о Хезболле и что она хочет от Израиля

Хезболла (переводится как "партия Бога" или "партия Аллаха") — ливанская шиитская парамилитарная исламистская организация и политическая партия. В 2005 году после выборов 14 ее представителей вошли в парламент Ливана, к тому же она контролирует южную часть страны.

Возникла в 1982 году, преследует цель экспорт Исламской революции из Ирана и борьбу с израильскими силами, ворвавшимися в Ливан во время гражданской войны (1975-1990). Стремится установить тотальную власть в Ливане и противодействовать Израилю, призывая к его уничтожению, считает Палестину оккупированной мусульманской территорией.

Хезболла или ее военное крыло признаны террористическими организациями в 26 странах. Европейский Союз, Франция и Новая Зеландия признают террористическим только военное крыло Хезболлы.