Война в Израиле — ливанская Хезболла запустила по северу страны 50 ракет

Ливан запустил 50 ракет по Израилю — каков ответ Иерусалиму
Ливанские террористы "Хезболлы" запустили по северным поселениям Израиля около 50 ракет. Цели сбивает система противовоздушной обороны "Железный купол".
Об этом сообщает Times of Israel.
Ракетная атака на Израиль 4 августа
" Многочисленные перехваты "Железного купола" над Галилеей (район на севере Израиля. — Ред.) в Израиле во время ракетных обстрелов из Ливана", — отмечает издание.
СМИ добавили, что в Кирьят-Шмоне и ряде соседних общин звучит воздушная тревога.
Террористы Хезболлы подтвердили атаку и заявили, что это "ответ на атаки Израиля на Кфар-Кела и Дейр-Сириан в Ливане, в результате которых якобы были ранены гражданские".
Что известно о Хезболле и что она хочет от Израиля
Хезболла (переводится как "партия Бога" или "партия Аллаха") — ливанская шиитская парамилитарная исламистская организация и политическая партия. В 2005 году после выборов 14 ее представителей вошли в парламент Ливана, к тому же она контролирует южную часть страны.
Возникла в 1982 году, преследует цель экспорт Исламской революции из Ирана и борьбу с израильскими силами, ворвавшимися в Ливан во время гражданской войны (1975-1990). Стремится установить тотальную власть в Ливане и противодействовать Израилю, призывая к его уничтожению, считает Палестину оккупированной мусульманской территорией.
Хезболла или ее военное крыло признаны террористическими организациями в 26 странах. Европейский Союз, Франция и Новая Зеландия признают террористическим только военное крыло Хезболлы.
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