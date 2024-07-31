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Иран отреагировал на ликвидацию главаря ХАМАС в Тегеране

31 июля 2024 16:27
Дмитрий Галушка - Редактор
Ликвидация лидера ХАМАС Исмаил Хания — реакция Тегерана
Глава ХАМАС Исмаил Хания. Фото иллюстративное: Reuters
Дмитрий Галушка - Редактор

В Иране пригрозили "строгим ответом" на ликвидацию предводителя ХАМАС Исмаила Хании. Аятолла Али Хаменеи отметил, что месть за это действие является обязанностью для Ирана, на территории которого произошел инцидент.

Об этом сообщает Washington Times в среду, 31 июля.

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В Тегеране Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что ликвидация лидера ХАМАС Исмаила Хании "будет встречена строгим и болезненным ответом".

"Иран и фронт сопротивления ответят на это преступление", — говорится в сообщении.

Также, говорится в заявлении новоизбранного президента Ирана Масуда Пезешкиана, Иран "защитит свою территориальную целостность, достоинство, честь и гордость и заставит пожалеть о своем трусливом поступке".

Также CNN сообщает, что верховный лидер Аятолла Али Хаменеи заявил, что Иран считает своим долгом отомстить за убийство главы ХАМАС Исмаила Хании, поскольку он был отстранен на иранской территории.

"Вы убили нашего дорогого гостя в нашем доме, а теперь проложили путь для своего жестокого наказания", — сказал Хаменеи, имея в виду Израиль.

Ранее мы сообщали, что лидер радикального палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания рано утром 31 июля был убит в Тегеране. Он и один из его телохранителей погибли во время нападения на его резиденцию.

Напоминаем, Силы самообороны Израиля нанесли удар по району Сектора Газа, где могли находиться высокопоставленные главари ХАМАС. Как сообщается, среди них был мог быть Мухаммед Дейф, стоящий за нападением боевиков на Израиль 7 октября.

Иран Израиль террористы ХАМАС ликвидация

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