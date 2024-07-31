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Іран відреагував на ліквідацію очільника ХАМАС у Тегерані

31 липня 2024 16:27
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
Ліквідація лідера ХАМАС Ісмаїл Ханія — реакція Тегерана
Очільник ХАМАС Ісмаїл Ханія. Фото ілюстративне: Reuters
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

В Ірані пригрозили "суворою відповіддю" на ліквідацію ватажка ХАМАС Ісмаїла Ханії. Зокрема, Аятолла Алі Хаменеї наголосив, що помста за цю дію є обов'язком для Ірану, на території якого стався інцидент.

Про це повідомляє Washington Times у середу, 31 липня.

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В Тегерані Корпус вартових ісламської революції (КВІР) заявив, що ліквідація лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії "буде зустрінута суворою і болісною відповіддю".

"Іран і фронт опору дадуть відповідь на цей злочин", — йдеться в повідомленні.

Також, говориться в заяві новообраного президента Ірану Масуда Пезешкіана, Іран "захистить свою територіальну цілісність, гідність, честь і гордість і змусить пошкодувати про свій боягузливий вчинок".

Також CNN повідомляє, що верховний лідер Аятолла Алі Хаменеї заявив, що Іран вважає своїм обов'язком помститися за вбивство очільника ХАМАС Ісмаїла Ханії, оскільки його було усунуто на іранській території.

"Ви вбили нашого дорогого гостя у нашому домі, а тепер проклали шлях для свого жорстокого покарання", — сказав Хаменеї, маючи на увазі Ізраїль.

Раніше ми повідомляли, що лідер радикального палестинського руху ХАМАС Ісмаїл Ханія рано вранці 31 липня вбили в Тегерані. Він і один з його охоронців загинули під час нападу на його резиденцію.

Нагадуємо, Сили самооборони Ізраїлю завдали удару по району Сектору Гази, де могли перебувати високопоставлені ватажки ХАМАС. Як повідомляється, серед них був міг бути Мухаммед Дейф, який стоїть за нападом бойовиків на Ізраїль 7 жовтня.

Іран Ізраїль терористи ХАМАС ліквідація

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