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Іран зробив заяву щодо війни на знищення — про що йдеться

29 червня 2024 07:20
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
В Ірані зробили заяву на тлі можливого початку війни між Ізраїлем та Ліваном
Військові Ірану. Фото: Iranian Presidency Office
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Представництво Ірану в Організації Об'єднаних Націй зробило заяву щодо "війни на знищення". Там наголосили, що вона розпочнеться у разі початку бойових дій Ізраїлю проти Лівану.

Про це представництво Ірану в ООН написало в соцмережі X у суботу, 29 червня.

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Війна на знищення

Іран описує плани Ізраїлю щодо проведення наземної операції проти сил Хезболли на території Лівану як "психологічну війну". У державі вважають, що необхідно "повністю залучити всі фронти опору".

"Попри те, що Іран вважає психологічною війною пропаганду сіоністського режиму про намір напасти на Ліван, якщо він розпочне повномасштабну військову агресію, почнеться війна на знищення. Всі опції, в тому числі і повне залучення всіх фронтів опору, є на столі", — йдеться у повідомленні.

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Допис представництва Ірану в ООН. Фото: скриншот

Нагадаємо, бойовики терористичного ліванського угруповання "Хезболла" атакували громади Барам та Ірйон на півночі Ізраїлю. Для обстрілу вони використовували ракети. На місці ударів сталася масштабна пожежа.

Також вночі 11 червня Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по об'єктах радикального угруповання "Хезболла" в Лівані. Ізраїльський винищувач атакував цілі в районах Баальбека та Айтарун.

Іран
Ізраїль
війна
ООН
Ліван

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