Бойовики Хезболли ракетами обстріляли Ізраїль

Бойовики "Хезболли". Фото: AP

Бойовики терористичного ліванського угруповання "Хезболла" атакували громади Барам та Ірйон на півночі Ізраїлю. Для обстрілу вони використовували ракети. На місці ударів сталася масштабна пожежа.

Про це повідомляє The Times of Israel у суботу, 15 червня.

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בעקבות ירי רקטות מלבנון, שריפה פרצה סמוך לקיבוץ יראון שבגליל העליון ומאיימת להגיע לבתים@rubih67 pic.twitter.com/KtYvujzZqz — כאן חדשות (@kann_news) June 14, 2024

Обстріл півночі Ізраїля

"Після ракетного обстрілу з Лівану поблизу кібуцу Яраон у Верхній Галілеї спалахнула пожежа, що загрожує перекинутися на будинки", — йдеться у повідомленні.

За інформацією пожежно-рятувальної служби, на місці ударів працюють чотири команди. Там наголосили, що загрози для прилеглих населених пунктів немає.

Нагадаємо, вночі 11 червня Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по об'єктах радикального угруповання "Хезболла" в Лівані. Ізраїльський винищувач атакував цілі в районах Баальбека та Айтарун.

Також військові Ізраїлю повідомили про встановлення контролю над Філадельфійським коридором. Це 14-кілометрова ділянка вздовж кордону між Газою та Єгиптом.