Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Бойовики Хезболли завдали ударів по півночі Ізраїлю — сталася масштабна пожежа arrow

Бойовики Хезболли завдали ударів по півночі Ізраїлю — сталася масштабна пожежа

15 червня 2024 07:59
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Бойовики Хезболли ракетами обстріляли Ізраїль
Бойовики "Хезболли". Фото: AP
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Бойовики терористичного ліванського угруповання "Хезболла" атакували громади Барам та Ірйон на півночі Ізраїлю. Для обстрілу вони використовували ракети. На місці ударів сталася масштабна пожежа.

Про це повідомляє The Times of Israel у суботу, 15 червня.

Читайте також:

Обстріл півночі Ізраїля

"Після ракетного обстрілу з Лівану поблизу кібуцу Яраон у Верхній Галілеї спалахнула пожежа, що загрожує перекинутися на будинки", — йдеться у повідомленні.

За інформацією пожежно-рятувальної служби, на місці ударів працюють чотири команди. Там наголосили, що загрози для прилеглих населених пунктів немає.

Нагадаємо, вночі 11 червня Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по об'єктах радикального угруповання "Хезболла" в Лівані. Ізраїльський винищувач атакував цілі в районах Баальбека та Айтарун.

Також військові Ізраїлю повідомили про встановлення контролю над Філадельфійським коридором. Це 14-кілометрова ділянка вздовж кордону між Газою та Єгиптом.

вогонь
пожежа
обстріли
ракети
Ізраїль

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

9 червня 2024

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

3 червня 2024
Новина з відео

18:40 П'ять категорій українців мобілізуватимуть вже у червні — хто втратив відстрочку

5 червня 2024

14:17 Чи задоволені українці Зеленським — КМІС провів масштабне опитування

6 червня 2024

03:27 Увʼязнені у Третій окремій штурмовій бригаді — подробиці мобілізації від Жоріна