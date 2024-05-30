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Війська Ізраїлю заявили, що контролюють Філадельфійський коридор

30 травня 2024 00:00
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Війська Ізраїлю заявили, що контролюють Філадельфійський коридор
Військові Ізраїлю. Фото: AP
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Військові Ізраїлю повідомили про встановлення контролю над Філадельфійським коридором. Це 14-кілометрова ділянка вздовж кордону між Газою та Єгиптом.

Про це повідомило видання CNN, посилаючись на брифінг речника ЦАХАЛ Даніеля Хагарі, у середу, 29 травня.

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"За останні кілька днів Ізраїль встановив оперативний контроль над Філадельфійським коридором", — заявив речник Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі Даніель Хагарі.

Раніше інший ізраїльський чиновник зазначив, що війська здобули "оперативний" контроль над Філадельфійським коридором, але це не означає присутність військових Ізраїлю на всій його території. Згідно з його словами, війська Ізраїлю виявили 20 тунелів, які перетинають кордон з Єгиптом, інформацію про них передали єгипетській стороні. Також було знайдено 82 входи до тунелів уздовж коридору.

Хагарі заявив, що ХАМАС використовував ці тунелі для контрабанди зброї та створення інфраструктури неподалік від єгипетського кордону, щоб уникнути нападів. ЦАХАЛ також виявила "терористичну інфраструктуру" на сході Рафаху, вхід до якої розташований за 100 метрів від переходу Рафах. Хагарі повідомив, що цей маршрут використовувався для транспортування зброї, яку ізраїльські військові знайшли та знищили.

Видання CNN зазначило, що не може незалежно перевірити заяви Ізраїлю, і звернулося до єгипетського уряду за коментарем.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що стрілянина на кордоні Сектору Гази та Єгипту свідчить про небезпеку поширення конфлікту. Під час неї ізраїльські сили вбили єгипетського солдата.

Також ми писали, що Норвегія, Ірландія та Іспанія офіційно підтвердили, що визнають Палестину незалежною державою. 

Ізраїль
війна
Сектор Гази
Єгипет
Палестина

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