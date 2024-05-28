Небезпека через стрілянину на кордоні Сектору Гази та Єгипту

Голова МЗС Туреччини Хакан Фідан. Фото: відкриті джерела

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що стрілянина на кордоні Сектору Гази та Єгипту свідчить про небезпеку поширення конфлікту. Під час неї ізраїльські сили вбили єгипетського солдата.

Про це пише Укрінформ у вівторок, 28 травня.

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Стрілянина на кордоні Сектору Гази та Єгипту

"Той факт, що ізраїльтяни вбили єгипетського солдата біля прикордонного переходу в Рафаху, свідчить наскільки актуальною є небезпека поширення конфлікту", — сказав Фідан.

Також він зазначив, що Ізраїль не міг би "продовжувати геноцид без підтримки інших країн, особливо США".

Як відомо, вчора на кордоні Сектору Гази та Єгипту сталася стрілянина між військовими Ізраїлю та Єгипту, внаслідок чого загинув єгипетський солдат.

Нагадаємо, танки ізраїльської армії вперше просунулися до центру міста Рафах у Секторі Гази.

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