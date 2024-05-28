ЦАХАЛ просунувся в центр Рафаху у секторі Гази

Танк ЦАХАЛу. Ілюстративне фото: AP

Танки ізраїльської армії у вівторок, 28 травня, вперше просунулися до центру міста Рафах у Секторі Гази. Бронетехніка ЦАХАЛу була помічена біля пам'ятки міста мечеті Аль-Авда.

Про це пише Reuters.

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У ЦАХАЛі заявили про продовження дій в районі Рафаху, але не уточнювали інформацію щодо просування в центр міста. Місцеві повідомляють, що вночі ізраїльські сили завдали авіаударів та вели танковий вогонь по місту.

Це сталося не зважаючи на значний міжнародний резонанс через авіаудар по наметовому містечку 26 травня, через який загинули десятки палестинців. Тоді лідери країн закликали до виконання наказу Світового суду про припинення нападу Ізраїлю.

"Танкові снаряди падають скрізь у Тель-Ас-Султані. Багато сімей покинули свої будинки в західній частині Рафаха під обстрілами протягом всієї ночі", — розповів один з місцевих.

У матеріалі йдеться, що Ізраїль продовжує напади попри рішення Міжнародного суду ООН, який наказав йому припинити. Натомість ЦАХАЛ заявив, що хоче викорінити палестинських бойовиків, які засіли в Рафаху та врятувати заручників.

Раніше Норвегія, Ірландія та Іспанія офіційно підтвердили, що визнають Палестину незалежною державою.

У відповідь Ізраїль відкликав своїх послів з Ірландії та Норвегії.