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Израильская армия продвинулась в центр Рафаха в Секторе Газы, — Reuters

28 мая 2024 20:20
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
ЦАХАЛ продвинулся в центр Рафаха в секторе Газа
Танк ЦАХАЛА. Иллюстративное фото: AP
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Танки израильской армии во вторник, 28 мая, впервые продвинулись в центр города Рафах в Секторе Газы. Бронетехника ЦАХАЛа была замечена возле памятки города мечети Аль-Авда.

Об этом пишет Reuters.

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В ЦАХАЛе заявили о продолжении действий в районе Рафаха, но не уточняли информацию о продвижении в центр города. Местные сообщают, что ночью израильские силы нанесли авиаудары и вели танковый огонь по городу.

Это произошло несмотря на значительный международный резонанс из-за авиаудара по палаточному городку 26 мая, из-за которого погибли десятки палестинцев. Тогда лидеры стран призвали к исполнению приказа Мирового суда о прекращении нападения на Израиль.

"Танковые снаряды падают везде в Тель-Ас-Султане. Многие семьи покинули свои дома в западной части Рафаха под обстрелами всю ночь", — рассказал один из местных.

В материале говорится, что Израиль продолжает нападения, несмотря на решение Международного суда ООН, который приказал ему прекратить. ЦАХАЛ заявил, что хочет искоренить палестинских боевиков, которые засели в Рафахе и спасти заложников.

Ранее Норвегия, Ирландия и Испания официально подтвердили, что признают Палестину независимым государством.

В ответ Израиль отозвал своих послов из Ирландии и Норвегии.

Израиль
война
ХАМАС
Палестина

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