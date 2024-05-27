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В Туреччині пасажирський автобус потрапив у ДТП — десятки пасажирів постраждали

27 травня 2024 09:05
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
В Туреччині пасажирський автобус потрапив у ДТП — десятки пасажирів постраждали
Фото з місця аварії. Фото: TRT
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

На півдні Туреччини трагічна ДТП за участю пасажирського автобуса призвела до загибелі 10 людей та травмування 39 осіб. Інцидент стався на шосе неподалік Єнідже, в районі Тарсус, провінції Мерсін.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлика у соціальній мережі Х в неділю, 26 травня.

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"Пасажирський автобус, який прямував за маршрутом Діярбакир – Стамбул, зіткнувся з двома легковими автомобілями та однією вантажівкою на шосе неподалік Єнідже. За попередніми даними, внаслідок ДТП 10 громадян загинули, 39 постраждали", — написав міністр.

Як повідомляє TRT Haber, аварія сталася внаслідок того, що пасажирський автобус виїхав на зустрічну смугу і врізався у два легкові автомобілі та одну вантажівку.

На місце ДТП негайно прибули бригади швидкої допомоги та рятувальники, які оперативно доправили постраждалих до найближчих лікарень. Триває розслідування інциденту.

Ланцюгова аварія в Мерсіні: 10 загиблих, 40 поранених
Фото з місця аварії. Фото: АА

Раніше у Києві легковик Porsche Macan в’їхав під вантажівку. Рятувальники деблокували потерпілого та госпіталізували до лікарні. 

Також ми писали, що за перші чотири місяці 2024 року в Україні зафіксовано майже 6,5 тисяч ДТП з постраждалими, що на 6% більше, ніж за аналогічний період 2023 року. На Одещині таких випадків сталося 465.

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Туреччина
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