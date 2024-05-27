В Туреччині пасажирський автобус потрапив у ДТП — десятки пасажирів постраждали

Фото з місця аварії. Фото: TRT

На півдні Туреччини трагічна ДТП за участю пасажирського автобуса призвела до загибелі 10 людей та травмування 39 осіб. Інцидент стався на шосе неподалік Єнідже, в районі Тарсус, провінції Мерсін.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлика у соціальній мережі Х в неділю, 26 травня.

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"Пасажирський автобус, який прямував за маршрутом Діярбакир – Стамбул, зіткнувся з двома легковими автомобілями та однією вантажівкою на шосе неподалік Єнідже. За попередніми даними, внаслідок ДТП 10 громадян загинули, 39 постраждали", — написав міністр.

Як повідомляє TRT Haber, аварія сталася внаслідок того, що пасажирський автобус виїхав на зустрічну смугу і врізався у два легкові автомобілі та одну вантажівку.

Mersin’de zincirleme kaza meydana geldi. TAG Otoyolu'ndaki zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Olay yerindeki son durumu @trthaber ekibi aktardı.https://t.co/11cKsT0qNL pic.twitter.com/IOxNDhzlU3 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 26, 2024

На місце ДТП негайно прибули бригади швидкої допомоги та рятувальники, які оперативно доправили постраждалих до найближчих лікарень. Триває розслідування інциденту.

Фото з місця аварії. Фото: АА

Раніше у Києві легковик Porsche Macan в’їхав під вантажівку. Рятувальники деблокували потерпілого та госпіталізували до лікарні.

Також ми писали, що за перші чотири місяці 2024 року в Україні зафіксовано майже 6,5 тисяч ДТП з постраждалими, що на 6% більше, ніж за аналогічний період 2023 року. На Одещині таких випадків сталося 465.