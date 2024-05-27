Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow В Турции пассажирский автобус попал в ДТП — десятки пассажиров пострадали arrow

В Турции пассажирский автобус попал в ДТП — десятки пассажиров пострадали

27 мая 2024 09:05
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В Турции пассажирский автобус попал в ДТП — десятки пассажиров пострадали
Фото с места аварии. Фото: TRT
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

На юге Турции трагическое ДТП с участием пассажирского автобуса привело к гибели 10 человек и травмированию 39 человек. Инцидент произошел на шоссе недалеко от Енидже, в районе Тарсус, провинции Мерсин.

Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерлика в социальной сети Х в воскресенье, 26 мая.

Читайте также:

ДТП в Турции

" Пассажирский автобус, следовавший по маршруту Диярбакыр — Стамбул, столкнулся с двумя легковыми автомобилями и одним грузовиком на шоссе неподалеку от Енидже. По предварительным данным, в результате ДТП 10 граждан погибли, 39 пострадали ", — написал министр.

Как сообщает TRT Haber, авария произошла в результате того, что пассажирский автобус выехал на встречную полосу и врезался в два легковых автомобиля и один грузовик.

На место ДТП немедленно прибыли бригады скорой помощи и спасатели, оперативно доставившие пострадавших в ближайшие больницы. Продолжается расследование инцидента.

Цепная авария в Мерсине: 10 погибших, 40 раненых
Фото с места аварии. Фото: АА

Ранее в Киеве легковушка Porsche Macan въехала под грузовик. Спасатели деблокировали пострадавшего и госпитализировали в больницу.

Также мы писали, что за первые четыре месяца 2024 года в Украине зафиксировано почти 6,5 тысячи ДТП с пострадавшими, что на 6% больше, чем за аналогичный период 2023 года. В Одесской области таких случаев произошло 465.

ДТП
Турция
смерть
авария
автобусы
автомобиль
водители

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество — цену привяжут к потреблению

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

19 мая 2024

20:01В Крыму поразили российский малый ракетный корабль "Циклон", есть жертвы, — СМИ

20 мая 2024

21:45 В ТЦК рассказали, как ВВК оценивает пригодность к службе

12:26 В Жироне разочарованы ситуацией с Довбиком — заявление главного тренера

24 мая 2024

18:46 В Польше украинским мужчинам с просроченными паспортами начали выдавать проездные документы