В Турции пассажирский автобус попал в ДТП — десятки пассажиров пострадали

Фото с места аварии. Фото: TRT

На юге Турции трагическое ДТП с участием пассажирского автобуса привело к гибели 10 человек и травмированию 39 человек. Инцидент произошел на шоссе недалеко от Енидже, в районе Тарсус, провинции Мерсин.

Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерлика в социальной сети Х в воскресенье, 26 мая.

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" Пассажирский автобус, следовавший по маршруту Диярбакыр — Стамбул, столкнулся с двумя легковыми автомобилями и одним грузовиком на шоссе неподалеку от Енидже. По предварительным данным, в результате ДТП 10 граждан погибли, 39 пострадали ", — написал министр.

Как сообщает TRT Haber, авария произошла в результате того, что пассажирский автобус выехал на встречную полосу и врезался в два легковых автомобиля и один грузовик.

Mersin'de zincirleme kaza meydana geldi. TAG Otoyolu'ndaki zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Olay yerindeki son durumu @trthaber ekibi aktardı. https://t.co/11cKsT0qNL pic.twitter.com/IOxNDhzlU3 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 26 мая, 2024

На место ДТП немедленно прибыли бригады скорой помощи и спасатели, оперативно доставившие пострадавших в ближайшие больницы. Продолжается расследование инцидента.

Фото с места аварии. Фото: АА

Ранее в Киеве легковушка Porsche Macan въехала под грузовик. Спасатели деблокировали пострадавшего и госпитализировали в больницу.

Также мы писали, что за первые четыре месяца 2024 года в Украине зафиксировано почти 6,5 тысячи ДТП с пострадавшими, что на 6% больше, чем за аналогичный период 2023 года. В Одесской области таких случаев произошло 465.