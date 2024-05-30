Войска Израиля заявили, что контролируют Филадельфийский коридор

Военные Израиля. Фото: AP

Военные Израилю сообщили об установлении контроля над Филадельфийским коридором. Это 14-километровый участок вдоль границы между Газой и Египтом.

Об этом сообщило издание CNN, ссылаясь на брифинг спикера ЦАХАЛ Даниэля Хагари, в среду, 29 мая.

Читайте также:

ЦАХАЛ контролирует Филадельфийский коридор

"За последние несколько дней Израиль установил оперативный контроль над Филадельфийским коридором", — заявил спикер Армии обороны Израиля Даниэль Хагари Даниэль Хагари.

Ранее другой израильский чиновник отметил, что войска завоевали "оперативный" контроль над Филадельфийским коридором, но это не означает присутствие военных Израиля на всей его территории. Согласно его словам, войска Израиля обнаружили 20 тоннелей, пересекающих границу с Египтом, информацию о них передали египетской стороне. Также были найдены 82 входа в тоннели вдоль коридора.

Хагари заявил, что ХАМАС использовал эти туннели для контрабанды оружия и создания инфраструктуры неподалеку от египетской границы во избежание нападений. ЦАХАЛ также обнаружила "террористическую инфраструктуру" на востоке Рафаха, вход в которую расположен в 100 метрах от перехода Рафах. Хагари сообщил, что этот маршрут использовался для транспортировки оружия, которое израильские военные обнаружили и уничтожили.

Издание CNN отметило, что не может независимо проверить заявления Израиля, и обратилось к египетскому правительству за комментарием.

Напомним, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что стрельба на границе Сектора Газа и Египта свидетельствует об опасности распространения конфликта. Во время нее израильские силы убили египетского солдата.

Также мы писали, что Норвегия, Ирландия и Испания официально подтвердили, что Палестину признают независимым государством.