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Боевики Хезболлы нанесли удары по северу Израиля — произошел масштабный пожар

15 июня 2024 07:59
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Боевики Хезболлы ракетами обстреляли Израиль
Боевики "Хезболла". Фото: AP
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Боевики террористической ливанской группировки "Хезболла" атаковали громады Барам и Ирйон на севере Израиля. Для обстрелов они использовали ракеты. На месте ударов произошел масштабный пожар.

Об этом сообщает The Times of Israel в субботу, 15 июня.

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"После ракетного обстрела из Ливана вблизи кибуца Яраон в Верхней Галилее вспыхнул пожар, который угрожает перекинуться на дома", — говорится в сообщении.

По информации пожарно-спасательной службы, на месте ударов работают четыре команды. Там подчеркнули, что угрозы для близлежащих населенных пунктов нет.

Напомним, ночью 11 июня Армия обороны Израиля нанесла удары по объектам радикальной группировки "Хезболла" в Ливане. Израильский истребитель атаковал цели в районах Баальбека и Айтаруна.

Также военные Израиля сообщили об установлении контроля над Филадельфийским коридором. Это 14-километровый участок вдоль границы между Газой и Египтом.

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Израиль

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