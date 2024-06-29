В Иране сделали заявление на фоне возможного начала войны между Израилем и Ливаном

Военные Ирана. Фото: Iranian Presidency Office

Представительство Ирана в Организации Объединенных Наций сделало заявление по поводу "войны на уничтожение". Там подчеркнули, что она начнется в случае начала боевых действий Израиля против Ливана.

Об этом представительство Ирана в ООН написало в соцсети X в субботу, 29 июня.

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Война на уничтожение

Иран описывает планы Израиля по проведению наземной операции против сил Хезболлы на территории Ливана как "психологическую войну". В государстве считают, что необходимо "полностью задействовать все фронты сопротивления".

"Несмотря на то, что Иран считает психологической войной пропаганду сионистского режима о намерении напасть на Ливан, если он начнет полномасштабную военную агрессию, начнется война на уничтожение. Все опции, в том числе и полное привлечение всех фронтов сопротивления, есть на столе", — говорится в сообщении.

Пост представительства Ирана в ООН. Фото: скриншот

Напомним, боевики террористической ливанской группировки "Хезболла" атаковали громады Барам и Ирион на севере Израиля. Для обстрелов они использовали ракеты. На месте ударов произошел масштабный пожар.

Также ночью 11 июня Армия обороны Израиля нанесла удары по объектам радикальной группировки "Хезболла" в Ливане. Израильский истребитель атаковал цели в районах Баальбека и Айтаруна.